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"На хлеб не намажешь?": Как соцсети реагируют на отмену парада на День независимости

Комментариев: 3
Украинцы шутят, что парад могут заменить юмористическим концертом в центре Киева.
"На хлеб не намажешь?": Как соцсети реагируют на отмену парада на День независимости
© УНН
Фото 1/8
  • Украинцы в соцсетях обсуждают отмену военного парад на День независимости
"На хлеб не намажешь?": Как соцсети реагируют на отмену парада на День независимости
Украинцы в соцсетях обсуждают отмену военного парад на День независимости
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Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День Независимости 24 августа, соцсети отреагировали бурно. Об этом пишет УНН.

Преимущественно люди недовольны отменой парада,  хотя сама идея о выделении 300 млн грн на премии военным нравится подавляющему большинству пользователей.

Также людей очень интересует, что именно имел президент в виду, когда говорил о “новом формате” празднования.

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Чаще всего украинцы выдвигают предположение, что это может быть юмористический концерт в центре столицы.

Чтобы привлечь внимание общественности, украинцы распространяют примеры военных парадов других стран, в частности, в США, Франции и Польши.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости.

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Теги: парад, День независимости, Украина, Зеленский, соцсети
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Комментариев (4)
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бяка-zluka    10.07.2019, 13:40
Оценка:  -2
бяка-zluka
А на фиг ему парад( шпаку гражданскому)- как токо стал презом, сразу сказали ,что повесток он не получал.
ВосставшийИзБана    10.07.2019, 13:22
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ну да. Пожрать - это самый нижний уровень потребностей. Кто не в курсе - читайте "Пирамида Маслоу".
нафнаф    10.07.2019, 13:33
Оценка:  -1
нафнаф
Обожаю дол6аё6ов выучивших пару терминов или прочитавших пару книг,а потом начинающих тулить это всё по поводу и не поводу....
ПыСы Ты сам то жрёшь ? Или святым духом питаешься ?
ВосставшийИзБана    10.07.2019, 13:49
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Я-то ем. Но я не свожу все к еде. Потому что в отличие от тебя хорошо понимаю, что едой все не ограничивается, что есть еще и другие потребности. Но ничего. Есть надежда, что и ты когда-нибудь дорастешь до этого.
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