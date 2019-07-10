Украинцы шутят, что парад могут заменить юмористическим концертом в центре Киева.

Украинцы в соцсетях обсуждают отмену военного парад на День независимости

"На хлеб не намажешь?": Как соцсети реагируют на отмену парада на День независимости

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"На хлеб не намажешь?": Как соцсети реагируют на отмену парада на День независимости

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Президент Владимир Зеленский решил не проводить военный парад на День Независимости 24 августа, соцсети отреагировали бурно. Об этом пишет УНН.

Преимущественно люди недовольны отменой парада, хотя сама идея о выделении 300 млн грн на премии военным нравится подавляющему большинству пользователей.

Также людей очень интересует, что именно имел президент в виду, когда говорил о “новом формате” празднования.

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Чаще всего украинцы выдвигают предположение, что это может быть юмористический концерт в центре столицы.

Чтобы привлечь внимание общественности, украинцы распространяют примеры военных парадов других стран, в частности, в США, Франции и Польши.

Напомним, президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День независимости.