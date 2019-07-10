Суд отказался арестовать все имущество Виктора Ющенко

Прокуратура попробует обжаловать данное решение в Апелляционном суде.

Ющенко пока оставили все его имущество УНИАН

Читай также: Азаров, Ющенко и Портнов: СМИ написали о работе и связях Богдана

Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров об аресте имущества экс-президента Виктора Ющенко в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения Межигорья, передает УНН.

Об этом рассказал начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов. “Да, действительно”, — ответил Радионов на вопрос об отказе суда.

Читай также: Зеленский встретился с Ющенко и Тимошенко

“Мы будем принимать все действия для обжалования такого решения (в Апелляционном суде Киева), или возможно обращаться повторно... На сегодня еще нет полного текста решения — то есть мотивов, по которым судьей отказано, мы не знаем!, - говорит он.

“Дело в том, на что мы опираемся. Имеются сообщения о подозрении. Он — Ющенко — является подозреваемым. Второе — есть установленная в ходе преступления вред — 540 млн грн”, — сказал Радионов. Он отметил, что указанная сумма — минимальная, установленная экспертами.

Читай также: “Обещаю не болеть“: Ющенко отказался давать показания ГПУ - СМИ

“Есть также статья 191 часть 5, которая инкриминируется бывшему президенту, где среди санкций предусмотрено, кроме сроков наказания, еще дополнительное наказание в виде конфискации всего имущества. То есть санкция прямо предусматривает конфискацию”, — сообщил он.

По его словам, в связи с тем, что одним из вариантов приговора может быть предусмотрена, в том числе, конфискация имущества, следователи обязаны принять меры к аресту всего имущества с целью будущего исполнения приговора. Это также предусмотрено в УПК.

Читай также: “Ничего не решал, никуда не лез”: Коломойский назвал имя “золотого президента”

“Какие могут быть мотивы отказа, мне не известно. Все условия, предусмотренные кодексом для ареста имущества с целью возможной конфискации, нами выполнены”, — добавил он. Полное решение суда ГПУ ожидает получить 12 июля.

Напомним, ранее в ГПУ потребовали ареста имущества Виктора Ющенко из-за подозрения в его причастности к захвату Виктором Януковичем Межигорья.