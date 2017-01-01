Переговоры об освобождении украинских моряков не ведутся - Кремль

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

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Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет никаких переговоров по освобождению украинских моряков, которые содержатся в российской тюрьме. Об этом сообщает НВ со ссылкой на “Интерфакс-Украина“.

На вопрос, ведет ли Кремль переговоры по поводу освобождения украинских моряков, которые находятся в РФ, и журналиста “РИА Новости-Украина“ Кирилла Вышинского, Песков ответил отрицательно.

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“Были определенные обращения российской стороны, нотное переписки. Пока большего не происходит“, - говорит он.

“Ситуация с удерживаемыми лицами - эта тема поднимается на Контактной группе, но мы видим, что результатов нет“, - добавил Песков.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил о неизбежности сближения с Украиной.