Зеленский назначил губернатором Киевской области Михаила Бно-Айрияна

Новым главой КОГА стал уроженец Азербайджана.

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Президент назначил главой Киевской Обласной государственной администрации 35-летнего уроженца Азербайджана Михаила Бно-Айрияна.

Указ о его назначении подписал президент Владимир Зеленский, о чем он объявил во время брифинга в Борисполе, передает Лига.новости.

Издание также уточняет, что Бно-Айриян родился в 1984 году в Баку, учился во львовской школе и Киевском университете им. Шевченко по специальности “международные экономические отношения“, а также в российском МГИМО (“международный нефтегазовый бизнес“). В 2012 году обучался госуправлению по программе МИД Сингапура.

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Работал в посольстве Украины в РФ в 2009-2011 годах, отвечая за двустороннее сотрудничество в сфере ТЭК. В 2011-2013 годах был советником главы МИД Константина Грищенко по странами Ближнего Востока, Африки и СНГ.

После победы Майдана Бно-Айриян работал во главе департамента стратегического планирования и евроинтеграции в Минэнерго. С 2016-го - в Укрэнерго, где дошел до должности замдиректора по коммуникациям и международному сотрудничеству.

Напомним, ранее, 26 июня, Кабмин поддержал назначение Бно-Айрияна на должность председателя Киевской ОГА.

Также 9 июля Зеленский уволил 46 глав райадминистраций в 12 областях.

26 июня, Кабинет министров поддержал предложение Владимира Зеленского о назначении на должность восьми новых глав областных государственных администраций.