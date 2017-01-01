Законопроект о "дематюкации" отправили на доработку

В Верховной Раде посчитали, что вопрос нецензурной лексики в Украине не самый актуальный.

Законопроект О противодействии сквернословию авторства Ольги Богомолец отправлен на доработку. Причина – украинцы не готовы к запрету в предлагаемом виде.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольги Черваковой, украинцы не готовы отказаться от сквернословия в условиях войны.

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“Речь не идет лишь о том, когда молоток падает на палец. Речь идет о том, что у нас происходят бурные изменения в обществе. Нам говорят, что много матерной брани, да, действительно много. А явлений, которые можно назвать только таким словом, не много? А как работают некоторые государственные органы? Когда суды выпускают на свободу которого беркутовца-людоеда, это как назвать: “ой, лихонько“?“ - подчеркнула она.

Червакова заявила, что законопроект должен быть доработан.

Я считаю, что государство не должно вмешиваться в сферу общественной морали. Кто за доработку? Единогласно, - сказала Червакова

Напомним, народный депутат Ольга Богомолец (БПП) 2 июля зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 “О противодействии сквернословию“ (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).

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