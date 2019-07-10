Националисты у Офиса Зеленского требуют отказаться от переговоров с РФ

Националисты потребовали защитить информационное пространство Украины.

В акции приняли участие ВО Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, ОУН ukrinform.ua

В Киеве у Офиса президента Владимира Зеленского националисты устроили митинг с требованием защитить украинское информационное пространство.

Об этом сообщает Укринформ.

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В акции приняли участие 200 человек. Митингующие стояли с плакатами: “Нет - торговле украинской землей!“, “Украина - превыше всего!“, “Выбор нации - украинизация, декоммунизация, люстрация!“, “Украина - превыше всего! Президент, служи украинцам, а не олигархам и оккупантам! “.

Во время выступлений участники акции призвали Президента Владимира Зеленского защитить информационное пространство Украины от посягательств Кремля, не идти на мирные переговоры с Россией, а украинский - объединяться вокруг защиты интересов Украины, - отметили в сообщении.

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По данным журналистов, ситуация возле Офиса президента спокойная. Стычек не было. Также известно, что на митинге выступил депутат от ВО “Свобода“ Андрей Ильенко. Он призвал украинцев самостоятельно организовать марш в День независимости.

Напомним, Киевский прокурор сфотографировался с митингующими против него, а после разогнал всех. Протестующие требовали арестовать организатора наркосхемы.