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Националисты у Офиса Зеленского требуют отказаться от переговоров с РФ

Комментариев: 10
Националисты потребовали защитить информационное пространство Украины.
В акции приняли участие ВО Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, ОУН
В акции приняли участие ВО Свобода, Национальный корпус, Правый сектор, ОУН
ukrinform.ua

В Киеве у Офиса президента Владимира Зеленского националисты устроили митинг с требованием защитить украинское информационное пространство.

Об этом сообщает Укринформ.

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В акции приняли участие 200 человек. Митингующие стояли с плакатами: “Нет - торговле украинской землей!“, “Украина - превыше всего!“, “Выбор нации - украинизация, декоммунизация, люстрация!“, “Украина - превыше всего! Президент, служи украинцам, а не олигархам и оккупантам! “.

Во время выступлений участники акции призвали Президента Владимира Зеленского защитить информационное пространство Украины от посягательств Кремля, не идти на мирные переговоры с Россией, а украинский - объединяться вокруг защиты интересов Украины, - отметили в сообщении.

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По данным журналистов, ситуация возле Офиса президента спокойная. Стычек не было. Также известно, что на митинге выступил депутат от ВО “Свобода“ Андрей Ильенко. Он призвал украинцев самостоятельно организовать марш в День независимости.

Напомним, Киевский прокурор сфотографировался с митингующими против него, а после разогнал всех. Протестующие требовали арестовать организатора наркосхемы.

 

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Теги: пикет, ОП, переговоры с РФ, марш
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Комментариев (10)
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COZEL    10.07.2019, 15:08
Оценка:  0
COZEL
СУ-КИ НА ФРОНТ ФСЕ, НА УТИЛИЗАЦИЮ, ОХРЕНЕТЬ, КАКОЕ ТО СБОРИЩЕ ИДИОТОВ, КОМАНДУЕТ, А АВАКОВ, СУ-КА НЕ ЧЕШЕТСЯ(((
SEMPENTY    10.07.2019, 14:54
Оценка:  +5
SEMPENTY
Что-то бандеровцы опять осмелели... Дорожат Украиной -пусть идут всем шоблом на фронт.
farfalle    10.07.2019, 14:51
Оценка:  +4
farfalle
"На Украине фашистов нет" (с)
dimasvetik    10.07.2019, 14:59
Оценка:  -3
dimasvetik
зато На сасии есть не (с)
farfalle    10.07.2019, 15:07
Оценка:  0
farfalle
А вот и тупой стрелочник тут как тут...
Что, в России ходят с плакатами "Россия понад усе"? Называют улицы именем Власова? Не отмечают 9 мая?
Дром    10.07.2019, 14:48
Оценка:  +5
Дром
(Дематюк), идите и посидите в "яме" где-нибудь в Донецке в замен пленных военных, или в российскую тюрьму вместо наших моряков... а потом рассказывайте вести Зеленскому переговоры или нет. Особенно радуют мамаши с фото убитых военных: вашего ребенка убили, так пусть и других...
Л_о_л_а    10.07.2019, 14:53
Оценка:  +6
Л_о_л_а
там не мамаши, там проплаченные тетки с фабрики "рошен"
Л_о_л_а    10.07.2019, 14:40
Оценка:  +9
Л_о_л_а
жалкие потуги неудачников-порохоботов
nfhvyt    10.07.2019, 14:36
Оценка:  +10
nfhvyt
как говорится ничего личного, только бизнес и бизнес, по ходу, на войне не слабо их кормит.
VSHIVANKA    10.07.2019, 14:31
Оценка:  +6
VSHIVANKA
УКРАИНА ПОДНАДУЙСЭ.....)))))
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