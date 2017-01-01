Под Одессой у горе-родителей забрали восьмерых детей
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В Подольском районе Одесской области полицейские забрали восемь детей из малообеспеченной семьи из-за ужасных условий проживания. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
Тот факт, что дети голодные и нуждаются в медицинской помощи, правоохранители вместе с представителями службы по делам детей установили во время очередной проверки условий проживания семей в сложных жизненных обстоятельствах на территории Мардаривського и Петровского старостинских округов.
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В одной из таких семей и мать, и отец были нетрезвые. За семью малолетними детьми, младшему из которых только один год, и среди которых есть ребенок с инвалидностью, ухаживала 14-летняя старшая сестра.
“На вопрос, ели ли сегодня дети, девочка промолчала, а мать начала демонстрировать пищу, которая скорее была закуской на прошлой застолье, ведь холодильник был пуст“, - отметили в полиции.
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С начала года полицейские уже четыре раза привлекался к ответственности мать детей за невыполнение родительских обязанностей и предоставляли время на исправление. Но по результатам проведенной проверки - в доме антисанитария, ремонт комнат не завершен, на детских кроватях отсутствует постельное белье, а одежда детей грязная.
“Женщина, получая социальные выплаты на детей, тратила средства не по назначению. Дети направлены в районную больницу, где пройдут полный медицинский осмотр“, - говорится в сообщении.
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“В настоящее время есть все основания для обращения в суд о лишении данной гражданки родительских прав“, - прокомментировал начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре мужчина похитил дочь своей сожительницы.