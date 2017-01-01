Под Одессой у горе-родителей забрали восьмерых детей

Среди восьмерых детей, за которыми ухаживала девочка подросток, есть ребенок с инвалидностью Пресс-служба полиции области

Читай также: Двух полицейских подозревают в причастности к смерти 3-летней девочки

В Подольском районе Одесской области полицейские забрали восемь детей из малообеспеченной семьи из-за ужасных условий проживания. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Тот факт, что дети голодные и нуждаются в медицинской помощи, правоохранители вместе с представителями службы по делам детей установили во время очередной проверки условий проживания семей в сложных жизненных обстоятельствах на территории Мардаривського и Петровского старостинских округов.

Читай также: Под Одессой школьница погибла от удара током

В одной из таких семей и мать, и отец были нетрезвые. За семью малолетними детьми, младшему из которых только один год, и среди которых есть ребенок с инвалидностью, ухаживала 14-летняя старшая сестра.

“На вопрос, ели ли сегодня дети, девочка промолчала, а мать начала демонстрировать пищу, которая скорее была закуской на прошлой застолье, ведь холодильник был пуст“, - отметили в полиции.

Мать тратила деньги на детей от государства на личные нужды Пресс-служба полиции области

Читай также: Самая старшая мама Украины просит милостыню на улицах Чернигова вместе с дочкой

С начала года полицейские уже четыре раза привлекался к ответственности мать детей за невыполнение родительских обязанностей и предоставляли время на исправление. Но по результатам проведенной проверки - в доме антисанитария, ремонт комнат не завершен, на детских кроватях отсутствует постельное белье, а одежда детей грязная.

“Женщина, получая социальные выплаты на детей, тратила средства не по назначению. Дети направлены в районную больницу, где пройдут полный медицинский осмотр“, - говорится в сообщении.

Читай также: Житомирского подростка наградили за спасение двух утопающих деток

“В настоящее время есть все основания для обращения в суд о лишении данной гражданки родительских прав“, - прокомментировал начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре мужчина похитил дочь своей сожительницы.