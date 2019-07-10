Украину возмутила статья в Los Angeles Times о "российском" Крыме

Автор публикации в Los Angeles Times "российском Крыму" заявил, что за текст ему не платили.

В МИП напомнили, что в Крым нужно ездить через материковую Украину, а не через РФ УНИАН

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Министерство информационной политики Украины во вторник направило официальное письмо руководству газеты Los Angeles Times в связи со статьей о туристических поездках в “российский“ Крым, пишет “Голос Америки“.

Официальное ведомство попросило популярное американское издание уважать законы Украины и не рекламировать незаконные способы попадания на территорию Крыма, который автор статьи несколько раз назвал “российской“ территорией.

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23 июня на сайте Los Angeles Times появилась статья под названием “Крым: неожиданная красота на фоне незавершенной истории“. Статью – по сути, туристический путеводитель по аннексированному полуострову – написал журналист Джефф Опдайк.

Автор рассказал читателям газеты о красотах Ялты, Ливадии и Севастополя, при этом назвав Крым “российской территорией“. Правда, в начале материала есть упоминание о том, что с 2014 года полуостров “находится под контролем России“.

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Министерство информационной политики в письме напомнило американским журналистам о том, что Крым в 2014 году был незаконно оккупирован, а появление подобных публикаций в мировой прессе “можно трактовать как косвенное признание этой оккупации“.

“Просим вас учесть позицию Украины и цивилизованного мира относительно статуса полуострова... Украинским законодательством также четко определена процедура въезда иностранных граждан в Крым, в частности, через материковую часть Украины“, - подчеркнули там.

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“При других условиях это является грубым нарушением законодательства Украины. В этом контексте, описанные в статье маршруты попадания в Крым через российскую территорию – это неуважение к Украине и ее жителям“, – говорится в письме.

По словам автора статьи, он не знал о том, что нарушает украинские законы, въезжая в Крым через российскую территорию. “Да, я нарушил закон Украины – но я о нем и не подозревал... Обычно [во время путешествий] я не обращаю внимания на законы, которые могут помешать мне во время поездки“, – сказал Джефф Опдайк.

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Слова “Россия“ и “российский“ появились в статье о Крыме, по словам ее автора, по «техническим» причинам. “Россия технически контролирует полуостров... Это означает, что путешественник должен лететь через Россию, чтобы попасть в Крым“, – объяснил журналист.

Впрочем, въехать в Крым можно и через материковую Украину – для этого иностранные путешественники должны получить специальное разрешение от ГПСУ. В статье, опубликованной на сайте LA Times, об этом не упоминается.

В Los Angeles Times заявили, что не видят никакого “конфликта интересов“ в появлении статьи о Крыме на сайте издания.

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“Сожалеем, что в оригинальную версию статьи о поездке в Крым не была включены информация об украинских законах и рекомендации Госдепартамента США, который не рекомендует гражданам США посещать Крым – “украинскую территорию, оккупированную Россией”. Мы дополнили статью“, – говорится в комментарии редакции LA Times.

В исправленном варианте статьи Крым назвали территорией, которая “сегодня подконтрольна России и была вырвана у Украины в 2014-ом“.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие депутаты посетили аннексированный Крым по диппаспортам.