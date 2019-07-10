Самоубийство 12-летнего мальчика: известна причина

Ребенок повесился из-за разбитого смартфона.

Полиция назвала причину самоубийства 12-летнего мальчика из Тернопольской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Предварительно удалось установить, что родители накануне отчитали мальчика за то, что тот разбил второй смартфон подряд. После ссоры с родителями мальчик пошел в летнюю кухню и повесился.

Ребенка нашел отчим, который случайно зашел в помещение. Мальчик прикрепил петлю к гвоздю на стене и повесился. Соседи говорят, что семья была очень благополучной. Отчим очень любил детей своей жены и отлично с ними ладил.

Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом. Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них были постоянные ссоры? Ничего подобного. По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы, - рассказал пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

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Следователи расследуют версию о том, что причиной смерти мальчика стал побитый телефон.

Напомним, в Сумской области повесился 12-летний мальчик. На данный момент причины поступка не установлена.