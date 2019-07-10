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Самоубийство 12-летнего мальчика: известна причина

Комментариев: 11
Ребенок повесился из-за разбитого смартфона.
Ребенок повесился из-за разбитого телефона
Ребенок повесился из-за разбитого телефона
depositphotos.com

Полиция назвала причину самоубийства 12-летнего мальчика из Тернопольской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Предварительно удалось установить, что родители накануне отчитали мальчика за то, что тот разбил второй смартфон подряд. После ссоры с родителями мальчик пошел в летнюю кухню и повесился. 

Ребенка нашел отчим, который случайно зашел в помещение. Мальчик прикрепил петлю к гвоздю на стене и повесился. Соседи говорят, что семья была очень благополучной. Отчим очень любил детей своей жены и отлично с ними ладил.

Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом. Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них были постоянные ссоры? Ничего подобного. По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы, - рассказал пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета.

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Следователи расследуют версию о том, что причиной смерти мальчика стал побитый телефон.

Напомним, в Сумской области повесился 12-летний мальчик. На данный момент причины поступка не установлена. 

 

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Теги: самоубийство, Тернополь, ребенок, телефон
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Комментариев (11)
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Lyonya-Space    10.07.2019, 15:03
Оценка:  0
Lyonya-Space
Капец, нет слов...я своей дочери тоже рассказываю, что смартфон - вещь дорогая и постоянно когда она его может уронить, напоминаю об этом, припугиваю что если раздолбает, то другой не купим. Но при этом всегда ей объясняет, что бы не случилось, более близких людей чем родители - нет!
Lyonya-Space    10.07.2019, 15:04
Оценка:  0
Lyonya-Space
Наверное не хватало доверительных отношений со взрослыми...
alex_br    10.07.2019, 15:00
Оценка:  -1
alex_br
Ну теперь родители счастливы наверное, больше смартфонов не разобьет. Педагоги года, один педагог с детьми добровольно в газовую камеру пошел, хотя ему дали освобождение, а у других "педагогов" дети из-за смартфонов вешаются.
dimasvetik    10.07.2019, 14:28
Оценка:  -1
dimasvetik
Родители, не забывайте детям расказать чтобы напугать что самоубийцы попадают в ад, и жизнь такая штука как горки с взлетами и падениями, если ребенку плохо то после этого нужно ждать ему что все будет хорошо и случится что то хорошее.
dimasvetik    10.07.2019, 14:29
Оценка:  +1
dimasvetik
блин, написал по тупому, но смысл понятен, сорри ..
Бугор19    10.07.2019, 14:53
Оценка:  -2
Бугор19
нету никакого ада это все придумали христианство, а именно один хитрый еврей, ты еще не бойсь празднуешь обрезание крестовое ?)
dimasvetik    10.07.2019, 14:58
Оценка:  +1
dimasvetik
та какая разница, главное у детей остановить дурные мысли, типа пойду повешусь на зло маме и папе.
Л_о_л_а    10.07.2019, 14:28
Оценка:  -5
Л_о_л_а
Как можно бросить детей на чужого дядю, а самой уехать на заработки?
zadneprohodchik    10.07.2019, 14:34
Оценка:  -4
zadneprohodchik
Тупая песда
nfhvyt    10.07.2019, 14:38
Оценка:  -2
nfhvyt
Тоже без родителей воспитывали ))))))
dimasvetik    10.07.2019, 14:25
Оценка:  0
dimasvetik
нет слов....
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