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Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий

Комментариев: 1
Глава государства озвучил мэру города города претензии местных жителей и потребовал ответа.

Президент Владимир Зеленский в среду, 10 июля, на встрече с чиновниками в Борисполе поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями. Соответствующее видео опубликовал 112 Украина.

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В частности, президент сказал, что к нему обратился местный житель, который пожаловался на то, что на дне озера находится метровый слой фекалий, которые местная власть не убирает.

В ответ мэр Борисполя Анатолий Федорчук всю ответственность возложил на местных жителей, которые загрязняют озеро. На это Владимир Зеленский откровенно рассмеялся и поручил немедленно решить эту проблему.

Я такого еще не слышал... Люди виновны, что вы не почистили озеро, - сказал президент

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Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко “отжал“ у города больницу.

 

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Теги: видео, Борисполь, загрязнение воды, озера, фекалии, Владимир Зеленский
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Комментариев (2)
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sv_sim    10.07.2019, 15:19
Оценка:  0
sv_sim
оч. надеюсь, что Зе перейдет от слов к делу, и что реально начнет кошмарить чинуш, а то они стали царьками без страха
LERMI_    10.07.2019, 15:10
Оценка:  -1
LERMI_
Фекалия посперечалася з іншою фекалією через фекалії, дуже епічно!
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