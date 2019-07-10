Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий

Глава государства озвучил мэру города города претензии местных жителей и потребовал ответа.

Президент Владимир Зеленский в среду, 10 июля, на встрече с чиновниками в Борисполе поспорил с мэром Анатолием Федорчуком о загрязнении озер фекалиями. Соответствующее видео опубликовал 112 Украина.

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В частности, президент сказал, что к нему обратился местный житель, который пожаловался на то, что на дне озера находится метровый слой фекалий, которые местная власть не убирает.

В ответ мэр Борисполя Анатолий Федорчук всю ответственность возложил на местных жителей, которые загрязняют озеро. На это Владимир Зеленский откровенно рассмеялся и поручил немедленно решить эту проблему.

Я такого еще не слышал... Люди виновны, что вы не почистили озеро, - сказал президент

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Напомним, Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи. Секретарь заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко “отжал“ у города больницу.