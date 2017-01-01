Экс-сотрудник ГПС Хмельницкой области торговал информацией из госбазы данных
СБУ совместно с Государственным бюро расследований и Генпрокуратурой разоблачили и блокировали продажу информации с ограниченным доступом из государственных автоматизированных информационных систем в Хмельницкой области.
Об этом сообщил пресс-отдел СБУ.
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“Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник ГПС наладил противоправный механизм получения и сбыта сведений с ограниченным доступом“ - сообщили в спецслужбе.
Злоумышленник продавал информацию о въезде-выезде граждан за рубеж, наличии запрета на въезд в Украину для иностранцев и тому подобное.
Мужчину задержали в Хмельницком после попытки очередной передачи данных.
“Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-2 УК“.
Правоохранители проводят неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к незаконной деятельности.
Как сообщалось 17 мая, под Винницей таможенник торговал информацией из служебной базы данных.