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“Януковича поздравили?”: Тягнибок в прямом эфире резко ответил Садовому

Комментариев: 2
Тягнибок и Садовый поссорились в прямом эфире.
Тягнибок поставил на место Садового
Тягнибок поставил на место Садового
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Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок поставил на место Андрея Садового после того, как тот его упрекнул. Политики поругались в прямом эфире программы “Свобода слова”.

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Садовый упрекнул Тягнибока за то, что его партия в свое время назначила Махницкого на пост генпрокурора. 

В свою очередь Тягнибок акцентировал, что Махницкого больше нет в партийном списке “Свободы”. Более того, он напомнил Садовому, что он появлялся на Майдане только в присутствии камер своего канала.

А это не вы случайно есть тот человек, из-за которой перевели 28 млн грн российскому олигарху Чуркину? Вы не забыли поздравить Виктора Януковича с днем рождения? Вы же так любили его поздравлять, - резко заявил Тягнибок.

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Напомним, нардепа Власенко выгнали с ток-шоу “Свобода слова”. Власенко пытался перебить гостя в студии. 

 

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Теги: перепалка, Садовый, Тягнибок, ссора
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Комментариев (2)
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Л_о_л_а    10.07.2019, 15:09
Оценка:  +2
Л_о_л_а
Однако.... кто кроме тягнибока знает когда у Януковича день рождения???
nfhvyt    10.07.2019, 15:07
Оценка:  +2
nfhvyt
галицкий междусобойчик )))
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