“Януковича поздравили?”: Тягнибок в прямом эфире резко ответил Садовому

Тягнибок и Садовый поссорились в прямом эфире.

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок поставил на место Андрея Садового после того, как тот его упрекнул. Политики поругались в прямом эфире программы “Свобода слова”.

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Садовый упрекнул Тягнибока за то, что его партия в свое время назначила Махницкого на пост генпрокурора.

В свою очередь Тягнибок акцентировал, что Махницкого больше нет в партийном списке “Свободы”. Более того, он напомнил Садовому, что он появлялся на Майдане только в присутствии камер своего канала.

А это не вы случайно есть тот человек, из-за которой перевели 28 млн грн российскому олигарху Чуркину? Вы не забыли поздравить Виктора Януковича с днем рождения? Вы же так любили его поздравлять, - резко заявил Тягнибок.

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Напомним, нардепа Власенко выгнали с ток-шоу “Свобода слова”. Власенко пытался перебить гостя в студии.