Над четверым блоком ЧАЭС введели в эксплуатацию защитную арку

Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями.

К демонтажу конструкций старого “Укрытия“ преступят только через год chnpp.gov.ua

Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, передан Государственному специализированному предприятию “Чернобыльская АЭС“ и введен в эксплуатацию.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов, передает Интерфакс-Украина.

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“Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда “Укрытие“ новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало EUR1,5 млрд на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития составил более EUR700 млн. НБК прослужит, минимум, 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором“, – сообщил чиновник.

Напомним, строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом “Укрытие“ началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году.

Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого “Саркофага“ и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

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В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента.

В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент будет находиться в исследовательско-промышленной эксплуатации, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций “Укрытия“.

Как сообщалось в апреле, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил новый безопасный конфайнмент “Укрытие“.