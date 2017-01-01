На блокпосту со стороны боевиков ранили женщину

Женщина находилась на блокпосте, когда ей в ногу попала пуля.

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Женщина получила ранения в результате огня из стрелкового оружия на блокпосту вооруженных формирований вблизи Горловки. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за период до вечера 7 июля, передает УНН.

“7 июля в больнице в Горловке наблюдатели видели 39-летнюю женщину с перебинтованной правой голенью, при этом кое-где сквозь повязку проступала кровь“, - говорится с сообщении.

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“Женщина рассказала членам патруля СММ, что пополудни 6 июля она стояла на блокпосте вооруженных формирований возле Горловки, когда услышала стрельбу и почувствовала, как ей в ногу попала пуля“, - указано в отчете.

Она добавила, что первую медицинскую помощь ей оказали мирные жители, пока не приехала карета скорой помощи, которая доставила ее в больницу.

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В тот же день врач в этой больнице сообщил наблюдателям о том, что во второй половине дня 6 июля к ним доставили женщину с проникающей огнестрельной раной правой голени, добавили в миссии ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области застрелился военный.