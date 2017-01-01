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Все дома "ходором пошли": В Докучаевске прогремел мощный взрыв

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Территория города сейчас явлеется временно неподконтролькой украинской власти.
Пользователи обсуждают происшествие в соцсетях
Пользователи обсуждают происшествие в соцсетях
скриншот из видео

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В оккупированном пророссийскими незаконными вооруженными формированиями городе Докучаевск Донецкой области 10 июля прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает Униан. В сети опубликовали соответствующее видео.

Также событие в Twitter прокомментировал блогер Necro Mancer.

"От этого прилета все дома во всем городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским, ходором пошли", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором запечатлены последствия мощного взрыва - над оккупированным городом поднялся "гриб" дыма.

Как сообщалось в неподконтрольном украинским властям Донецке рано утром 19 июня произошел взрыв.

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Теги: взрыв, Докучаевск, Донецкая область, "ДНР"
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