Все дома "ходором пошли": В Докучаевске прогремел мощный взрыв
Территория города сейчас явлеется временно неподконтролькой украинской власти.
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В оккупированном пророссийскими незаконными вооруженными формированиями городе Докучаевск Донецкой области 10 июля прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает Униан. В сети опубликовали соответствующее видео.
Также событие в Twitter прокомментировал блогер Necro Mancer.
"От этого прилета все дома во всем городе, начиная с Александриновки и заканчивая совхозом Докучаевским, ходором пошли", - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором запечатлены последствия мощного взрыва - над оккупированным городом поднялся "гриб" дыма.
Как сообщалось в неподконтрольном украинским властям Донецке рано утром 19 июня произошел взрыв.