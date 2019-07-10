Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-глава ОГА узнал о подозрениях НАБУ и исчез

Комментариев: 3
При этом за детективами НАБУ у дома экс-чиновника следили неустановленные лица.
Экс-глава ОГа скрывается от НАБУ
Экс-глава ОГа скрывается от НАБУ
УНИАН

Читай также: Глава НАБУ Сытник отдыхал в охотничьих угодьях за счет бизнесмена Надейко

НАБУ по согласованию САП сообщил экс-главе одной из ОГА о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации. Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте, ведь после того, как бывший чиновник узнал о вызове в НАБУ, он пропал, пишет УНН.

“9 июля 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили экс-главе одной из ОГА о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию“, - указали в НАБУ.

Читай также: НАБУ поймало на взятке замглавы Укргосархива

Следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества, - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права. “Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК Украины“, - добавили в бюро.

Читай также: Директора НАБУ Сытника подозревают в получении ценных подарков от украинского бизнесмена - СМИ

“Бывшему чиновнику о вызове в Национальное бюро детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00. Но этого не произошло. С тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает“, - говорится в сообщении.

“По месту жительства человек, представившийся охранником, сообщил детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы этот человек отказался. Во время пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника с нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица“, - рассказали в НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества.

Поделись:
Теги: ОГА, чиновник, экс-губернатор, НАБУ, САП, декларации
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
П    10.07.2019, 16:09
Оценка:  +1
П
Не можешь объяснить происхождение имущества - попрощайся с ним.
КимЧенПых    10.07.2019, 15:42
Оценка:  +1
КимЧенПых
он просто уехал на лечение.
dimasvetik    10.07.2019, 15:39
Оценка:  -1
dimasvetik
словить и конфисковать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь