Экс-глава ОГА узнал о подозрениях НАБУ и исчез

При этом за детективами НАБУ у дома экс-чиновника следили неустановленные лица.

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НАБУ по согласованию САП сообщил экс-главе одной из ОГА о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации. Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте, ведь после того, как бывший чиновник узнал о вызове в НАБУ, он пропал, пишет УНН.

“9 июля 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили экс-главе одной из ОГА о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию“, - указали в НАБУ.

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Следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016 и 2017 годы не задекларировал доходы на сумму около 35 млн грн и 8 млн грн соответственно, а декларацию за 2015 год вообще не подал.

Среди незадекларированного в 2016-2017 годах имущества, - недвижимость, авто, доходы, корпоративные права. “Сообщение о подозрении экс-губернатору направлено по почте из-за невозможности вручения его лично - такой порядок предусмотрен УПК Украины“, - добавили в бюро.

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“Бывшему чиновнику о вызове в Национальное бюро детективы сообщили заранее, он лично подтвердил намерение явиться в НАБУ 9 июля в 14:00. Но этого не произошло. С тех пор экс-чиновник на звонки детективов не отвечает“, - говорится в сообщении.

“По месту жительства человек, представившийся охранником, сообщил детективам, что бывшего губернатора нет, получать документы этот человек отказался. Во время пребывания детективов рядом с местом проживания экс-чиновника с нескольких автомобилей за ними наблюдали неустановленные лица“, - рассказали в НАБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и СБУ проводят обыски в Фонде госимущества.