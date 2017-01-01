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Кабмин увеличил отпуск воспитателям детских садов

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Вместо 42 дней воспитатели детских садов будут отдыхать 56 дней.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Правительство увеличило отпуск работникам дошкольных учебных заведений. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время сегодняшнего заседания правительства, передает пресс-служба ведомства.

Для воспитателей детских садов вырастет не только зарплата, но и продолжительность отпуска - с января 2020 году до 56 календарных дней, - сказано в сообщении Кабмина.

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К слову, до сегодняшнего дня воспитатели отдыхали всего 42 дня в год в отличие от учителей. Благодаря требованиям профкомов Кабмин принял решение сравнить длительность отпуска учителей и сотрудников дошкольных учебных заведений.

Напомним, зарплату педагогов привяжут к прожиточному минимуму с 2020 года. С 2020 по 2023 года зарплату педагогов обещают увеличивать примерно на половину прожиточного минимума. 

 

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Теги: воспитатели, Кабмин, отпуск
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