Кабмин увеличил отпуск воспитателям детских садов

Вместо 42 дней воспитатели детских садов будут отдыхать 56 дней.

Правительство увеличило отпуск работникам дошкольных учебных заведений. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время сегодняшнего заседания правительства, передает пресс-служба ведомства.

Для воспитателей детских садов вырастет не только зарплата, но и продолжительность отпуска - с января 2020 году до 56 календарных дней, - сказано в сообщении Кабмина.

Читай также: Гройсман поручил Минфину и Минобороны найти деньги на военный парад

К слову, до сегодняшнего дня воспитатели отдыхали всего 42 дня в год в отличие от учителей. Благодаря требованиям профкомов Кабмин принял решение сравнить длительность отпуска учителей и сотрудников дошкольных учебных заведений.

Напомним, зарплату педагогов привяжут к прожиточному минимуму с 2020 года. С 2020 по 2023 года зарплату педагогов обещают увеличивать примерно на половину прожиточного минимума.