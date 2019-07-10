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Украинцы хотят видеть новым премьером Бойко

Комментариев: 32
Украинцы хотят видеть новым премьером Бойко

Украинцы хотят видеть новым премьером главу партии Оппозиционная платформа - За життя Юрия Бойко и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля 2019 года.
Отвечая на вопрос, “сейчас обсуждаются различные варианты того, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду, кого бы Вы лично хотели видеть главой правительства - премьер-министром после парламентских выборов“, респонденты сказали: Бойко - 12,8%, Тимошенко – 12,3%,  действующего премьера, возглавившего партию “Украинская стратегия“ Владимира Гройсмана  - 9,6%; главу партии “Сила и честь“ Игоря Смешко  - 7,7%, лидера партии “Голос“ Святослава Вакарчука - 4%.
Экс-министр обороны, лидер “Гражданской позиции“ Анатолий Гриценко набрал бы 3,5%. За пятого президента, главу “Европейской солидарности“ Петра Порошенко проголосовали бы 2,7% украинцев.
Не смогли ответить 37,6% опрошенных.
Опрос проводился методом личного интервью среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме аннексированного Россией Крыма и временно оккупированного Донбасса.
 

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Комментариев (33)
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Рондол    10.07.2019, 16:54
Оценка:  0
Рондол
Ну вот у Бойко всё совпадает с рейтингами, а кому Гройсман нужен с его кончеными министрами и ворами, это почитатели Шоколадного, настолько тупые, не в курсе, что больше не с Порохом или Юля как в два раза больше набирает
Lyonya-Space    10.07.2019, 16:52
Оценка:  0
Lyonya-Space
Очередной вброс!
Помним, помним вышки закупленные по завышенным ценам через фирму-прокладку, которая была зарегистрирована за неделю до сделки и основной вид её деятельности - ландшафтный дизайн...
Всех регионалов на мусорник!
Lyonya-Space    10.07.2019, 16:52
Оценка:  0
Lyonya-Space
Очередной вброс!
Помним, помним вышки закупленные по завышенным ценам через фирму-прокладку, которая была зарегистрирована за неделю до сделки и основной вид её деятельности - ландшафтный дизайн...
Всех регионалов на мусорник!
s-e-r    10.07.2019, 16:22
Оценка:  -1
s-e-r
Видно что то бихмир напутал , не украинцы ,а ордынцы.
Туземун    10.07.2019, 16:26
Оценка:  -1
Туземун
Не майдавонь, а украинцы...
Paul_Knox    10.07.2019, 16:16
Оценка:  -1
Paul_Knox
Сху..ли? Кaцaпы, может, и хотят, а украинцы - нет
Антибес    10.07.2019, 16:19
Оценка:  -1
Антибес
Контрацептив,снова ты всё попутал из-за очередного передоза глодопойла.Как раз этого хотят украинцы,а приматы-бандерлоги не хотят.
nfhvyt    10.07.2019, 16:19
Оценка:  -2
nfhvyt
Что, так прикипел к шоколадным утыркам? )))))
Туземун    10.07.2019, 16:22
Оценка:  -2
Туземун
Майдавонь присвоила себе Украину и творит свои преступления от имени Украины и под украинскими символами. Думаешь умни люды не бачуть яки вы украинцы?
Антибес    10.07.2019, 16:14
Оценка:  -4
Антибес
Бойко будет правильным премьером.А Тимошенко должна быть спикером Верховной Рады.
eddgek    10.07.2019, 16:14
Оценка:  +3
eddgek
Не пиzдиТе ,брехня!!!!
Туземун    10.07.2019, 16:14
Оценка:  -2
Туземун
Це фейк. Люди хочуть або Вiлкула, або Мураева. Генпрокурор - Портнов. Министр МВД, Герой Украины - Савченко. Нацсовет по ТВ и печати - Кацабу.
ВАТА_FUCK    10.07.2019, 16:06
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Результаты "опроса" зависят от заказчика давно известно!
Антибес    10.07.2019, 16:16
Оценка:  -2
Антибес
Контрацептив,а в каком опросе лидирует твой шоколадный бох и хозяин Педро?
Туземун    10.07.2019, 16:18
Оценка:  +1
Туземун
Все зависит от заказчиков. Вот протесты под нюзван хто заказал? Как говорил Жванецкий, даже два-три человека не соберутся в одном и том же месте, в одно и тоже время, если их не организовать... Кто то эту шелупонь организовывает на ци бэзлады...
Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 15:57
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Это ужас! такое впечатление, что людям дали три куска гавна и предложили выбрать самое вонючее их них!
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