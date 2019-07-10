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Третье нападение на приемную Бойко: В Харькове устроили взрыв у офиса Оппоблока

Комментариев: 3
Видеокамера зафиксировала, как молодые люди ставят на пороге "коктейль Молотова".
В Харькове уже неоднократно обливали офис партии краской
В Харькове уже неоднократно обливали офис партии краской
Скриншот из видео

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Ночью со вторника на среду, 10 июля, в Харькове неизвестные попытались устроить взрыв у приемной основателя “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрия Бойко.

Об этом в Facebook написал кандидат в депутаты от этой политсилы Андрей Лесик и опубликовал видеозапись камеры видеонаблюдения.

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“Готовился взрыв возле приемной Юрия Бойко в Харькове. Видео с камер наблюдения. Полиция, прокуратура, СБУ, вашей работе грош цена. Именно безнаказанность позволяет этим “нелюдям“ так себя вести“, - написал Лесик.

На ролике видно, как молодые люди обливают краской приемную Бойко, ставят на пороге коктейль Молотова. По словам Бойко, они хотели устроить взрыв у приемной.

Как сообщалось, в воскресенье, 30 июня, утром общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ в Харькове облили красной краской.

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Теги: Оппозиционная платформа, Харьков, приемная, националисты, Бойко, Оппоблок
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    10.07.2019, 16:28
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НУ И ЕСТЕСТВЕННО НИКОГО НЕ НАШЛИ, И НЕ ЗАДЕРЖАЛИ? )))))
Антибес    10.07.2019, 16:12
Оценка:  +3
Антибес
Если бы вычислили этих"патриотов"и постреляли как бешеных собак,было бы очень хорошо.А другие"патриоты"в следующий раз хорошо бы подумали прежде чем терракты устраивать.На полицию надежд нет,поэтому"патриотов"н ужно гасить неофициально.
Туземун    10.07.2019, 16:03
Оценка:  +4
Туземун
Украинцы хотят видеть новым премьером Бойко
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