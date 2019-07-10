Третье нападение на приемную Бойко: В Харькове устроили взрыв у офиса Оппоблока

Видеокамера зафиксировала, как молодые люди ставят на пороге "коктейль Молотова".

В Харькове уже неоднократно обливали офис партии краской Скриншот из видео

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Ночью со вторника на среду, 10 июля, в Харькове неизвестные попытались устроить взрыв у приемной основателя “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Юрия Бойко.

Об этом в Facebook написал кандидат в депутаты от этой политсилы Андрей Лесик и опубликовал видеозапись камеры видеонаблюдения.

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“Готовился взрыв возле приемной Юрия Бойко в Харькове. Видео с камер наблюдения. Полиция, прокуратура, СБУ, вашей работе грош цена. Именно безнаказанность позволяет этим “нелюдям“ так себя вести“, - написал Лесик.

На ролике видно, как молодые люди обливают краской приемную Бойко, ставят на пороге коктейль Молотова. По словам Бойко, они хотели устроить взрыв у приемной.

Как сообщалось, в воскресенье, 30 июня, утром общественную приемную народного депутата Юрия Бойко и партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ в Харькове облили красной краской.