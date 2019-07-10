Пожар в поезде Ворохта-Кременчуг: пассажиры самостоятельно тушили огонь

Огнетушители не помогли, и людям пришлось носить воду ведрами из близлежащего пруда. На место происшествия вскоре прибыли пожарные.

В села Подмонастырь во Львовской области загорелся поезд, который ехал из Ворохты в Кременчуг. Об этом сообщил один из пассажиров в Facebook в среду, 10 июля.

Читай также: Под Днепром на ходу загорелась электричка

Возгорание произошло на отрезке Ходоров-Львов. Загорелся локомотив, и пассажирам пришлось его тушить. Огнетушители не помогли, и люди набирали воду в ближайшем пруде. Их усилия были напрасными, и огонь иногда даже показывался из окон.

В течение 5-10 минут прибыла пожарная бригада и скорая помощь из села Биберки, а также пожарный КамАЗ из Львова, и совместными усилиями они смогли ликвидировать пожар.

Вскоре на место происшествия прибыла другой локомотив, но задержки избежать не удалось - поезд, который должен был прибыть во Львов в 19:45, приехал на станцию в 21:32.

Напомним, что в Украине изношены более 90% пригородных поездов. Укрзализныця тогда попросила выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд гривен. За эти средства компания хочет приобрести 15 новых электричек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.