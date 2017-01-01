Для усыновления ребенка придется обязательно проходить проверку

Кабмин подготовил специальную программу-подготовку для будущих родителей .

Как именно будет происходить подготовка - не сообщается depositphotos.com

Кабинет Министров Украины принял постановление О внесении изменений в Порядок осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Нормами указанного постановления предусмотрено введение обязательной подготовки для граждан Украины, желающих усыновить ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, совершенствование работы служб по делам детей с кандидатами в усыновители по ознакомлению с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, и создание постоянно действующей комиссии по вопросам международного усыновления.

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Реализация акта обеспечит максимальную открытость и прозрачность процедуры усыновления, минимизирует коррупционные риски и коррупционные составляющие в процессе усыновления, а также обеспечит учета наилучших интересов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Ранее сообщалось о том, что в Украине ввели новые правила выезда детей за границу. Организаторы поездки должны будут предоставлять маршрут и подтверждение содержания детей и их возврата.

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