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Годунок будет судиться с Зеленским: Чиновник хочет потребовать компенсации за моральный ущерб

Комментариев: 9
Секретарь горсовета Борисполя считает, что президент вел себя как "какой-то хам".
16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям
16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям
Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка.  После публичного конфликта чиновник намерен подать в суд на главу государства.

Об этом он заявил винтервью изданию “КП“ в Украине“, которое Годунок дал после скандала.

Словесная перепалка между главой государства и чиновником началась еще в коридоре.

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“Ничего не произошло. Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди, я вообще в шоке. Все началось с того, что я начал задавать вопросы и просить помощи президента в строительстве больницы, рассказывая о коррупции в райадминистрации. И вместо того, чтоб райадминистрацию выгнать за то, что они отмывают деньги, почему-то выгнали меня. Они перепутали меня, наверное, он просто не разобрался или не хотел“, - заявил Ярослав Годунок.

Он уточнил, что больница находится в жутком состоянии. И обращение к президенту было связано с тем, что сам горсовет ее не построит.

“Я попросил его как президента. Потому что мы сами не построим больницу, государственное финансирование должно быть, нужно 180 миллионов. Районная администрацию эту больницу оформила в свою собственность и ничего в ней не делает. Поэтому президент приехал посмотреть, в каком состоянии эта больница находится. А я предложил пойти посмотреть туда, куда страшно зайти, где потолок падает. Я ему сам сказал, что у нас есть проблемы и финансирования нет. Начал говорить, что коррупция в районе. В результате он срывается и выгоняет меня из зала“, - рассказал чиновник.

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Напомним, Зеленский обвинил Годунка в разбое. Чиновник в интервью объяснил эту ситуацию следующим образом: “Он прочитал в Интернете какую-то дурь. Он сам сказал, что нашел что-то в Интернете и там про меня что-то пишут. Так что, мне найти в Интернете, что там на него пишут, как он по роялю яй###и бьет или там, где он на наркомана похож или бухой. Поэтому никакого разбоя не было, я госслужащий“.

Он также сообщил, что подаст в суд на президента.

“Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: “Выйди, вон отсюда, иди гуляй“. Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала. Вот такая ситуация“, - отметил Годунок.

Как сообщает издание, Ярослав Годунок родился не Ривненщине, работал трактористом. В 1995-1997 годах служил в ВСУ, а потом - в киевском спецподразделении “Беркут“ на должности милиционера-водителя. Входил в Киевскую областную организацию “Молодой Рух“ и Киевскую областную организацию “Союза собственников Земли“, был помощником нардепа Оксаны Билозир, работал в избирательном штабе Виктора Ющенко в Киевской области.

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В июне 2000 года, работая водителем в “Беркуте“, Годунок с еще одним милиционером ворвались в квартиру киевлянки К. на улице Генерала Потапова. Сын К., инвалид 1-й группы, якобы приторговывал наркотиками. Угрожая уголовным преследованием, милиционеры потребовали денег. Но все, что сумели найти в квартире, - 300 гривен и мобильный телефон. Добычи показалось мало. Инвалида избили, приковали к батарее наручниками и потребовали от матери, чтобы та принесла 1000 долларов. Женщине удалось одолжить по знакомым только $900. Взяв откупной, милиционеры удалились.

“300 гривен и мобильный Годунок оставил себе, а доллары разделил с товарищами. Его доля составила $300. Позже милиционер-водитель отдал на фирму своим знакомым телефон, но те не знали, что он ворованный и пользовались трубкой два дня, пока не сдали в скупку. Телефон запеленговали, началась раскрутка дела против “милиционеров-оборотней“, - напомнили журналисты.

16 мая 2002 года Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса - разбой (ст. 142 ч.3 УК Украины), превышение власти (ст. 166 ч.2 УК Украины) и нарушение неприкосновенности жилища граждан (ст. 130 УК Украины). Наказание дали пять лет, но заменили испытательным сроком в три года, учтя первую судимость, чистосердечное раскаяние и возмещение ущерба пострадавшим (деньги родителям Годунка одалживали такие же простые, как они, селяне).

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В качестве дополнительной меры наказания Годунку было запрещено в течение трех лет (до 17 мая 2005 года) занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. В настоящее время та судимость считается погашенной.

Кроме того, в 2016 году в Бориспольском районном суде рассматривалось административное дело депутата Борипольского городского совета Ярослава Годунка по статье 173 (мелкое хулиганство) в связи с тем, что он нецензурно и грубо высказывался в адрес участников Всеукраинского крестного хода за мир и правоохранителей, которые обеспечивали правопорядок. Сам Годунок подтвердил, что активно выступал против шествия. В результате дело закрыли “за отсутствием состава правонарушения“.

Как сообщалось, 10 июля Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи.

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Теги: Годунок, Зеленский, перепалка, Борисполь
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Комментариев (10)
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Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 16:46
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Вот если бы он Зеленскому eбло за это разбил. то тогда вошёл бы в историю.
А так, завтра-послезавтра уже забудут.
krolikoff_net    10.07.2019, 16:49
Оценка:  0
krolikoff_net
Хороший был бы ход. Но зеля окружен плотными кольцами охраны. Он наверное даже в сортир ходит с толпой охранников.
Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 16:50
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Они ему специальными щипцами член держат!
krolikoff_net    10.07.2019, 16:42
Оценка:  -2
krolikoff_net
Избиратели ЗЕ очень хотели себе президентом хама и быдло. Жителям Борисполя криворожский полупокер нахамить конечно может, а вот перед рассейскими царедворцами почему то на коленях ползает.
Хитрый-Лис    10.07.2019, 16:36
Оценка:  0
Хитрый-Лис
чЁткий "пацан" из 90-х решил сделать предъяву ?
Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 16:47
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Всё по понятиям, братан! Они ещё "стрелу" забьют! И пригласят на сие толковище авторитетов - там Меркель, Макрона, Туска...
Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 16:29
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Товарищ Володька самостоятельно решил бороться с бедностью и коррупцией, ему конкуренты не нужны!
П    10.07.2019, 16:28
Оценка:  +4
П
И этот мусор-беспредельщик что то кукарекает.
Peyot    10.07.2019, 16:28
Оценка:  -2
Peyot
Самое смешное что этот годунок - это яростный зебил был на президетских. А ваЗЕлин показал всез зебилам кто вы для него. Галимые Черти а будет вякать за вами приедут СБУ и Менты!
LERMI_    10.07.2019, 16:21
Оценка:  -2
LERMI_
Поки клоун при посаді судиться не має сенсу, плюноти в морду імбецилу ото тема, після цього виграв би вибори в Борисполі 100%!
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