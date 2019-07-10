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В Мариуполе банда вербовала девушек в сексуальное рабство

Комментариев: 2
Молодых украинок хотели переправить в бордель Чехии.
Банду арестовали
Банду арестовали
don.gp.gov.ua

Сегодня, 10 июля, в Мариуполе провели операцию по задержанию банды, которая вербовала девушек в сексуальное рабство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Правоохранители установили, что мужчины 45 и 54 лет и 38-летняя женщина в конце прошлого года начали заниматься вербовкой молодых девушек в сексуальное рабство.

Злоумышленники отправляли девушек в Чехию
Злоумышленники отправляли девушек в Чехию
don.gp.gov.ua

Злоумышленники специально искали молодых девушек, которые находились в сложном материальном положении. Затем жертв отправляли в Чехию с целью сексуальной эксплуатации.

Среди злоумышленников была женщина
Среди злоумышленников была женщина
don.gp.gov.ua

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Более того, все деньги, которые девушки зарабатывали в борделях Чехии злоумышленники забирали себе.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Запорожье полицейские накрыли бордель. Мужчина и женщина организовали в городе бордель, где нанятые девушки оказывали за деньги сексуальные услуги клиентам. 

 

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Теги: сексуальное рабство, Мариуполь, Чехия, бордель
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    10.07.2019, 16:26
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЕЩЁ БЫ НАПИСАЛИ, ЧТО СИЛОЙ ЗАСТАВЛЯЛИ.....)))
SEMPENTY    10.07.2019, 16:22
Оценка:  +3
SEMPENTY
Вот же блин...вербовали... Типа шлюхи не понимали куда и зачем они едут...
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