В Мариуполе банда вербовала девушек в сексуальное рабство

Молодых украинок хотели переправить в бордель Чехии.

Сегодня, 10 июля, в Мариуполе провели операцию по задержанию банды, которая вербовала девушек в сексуальное рабство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

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Правоохранители установили, что мужчины 45 и 54 лет и 38-летняя женщина в конце прошлого года начали заниматься вербовкой молодых девушек в сексуальное рабство.

Злоумышленники отправляли девушек в Чехию don.gp.gov.ua

Злоумышленники специально искали молодых девушек, которые находились в сложном материальном положении. Затем жертв отправляли в Чехию с целью сексуальной эксплуатации.

Среди злоумышленников была женщина don.gp.gov.ua

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Более того, все деньги, которые девушки зарабатывали в борделях Чехии злоумышленники забирали себе.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Запорожье полицейские накрыли бордель. Мужчина и женщина организовали в городе бордель, где нанятые девушки оказывали за деньги сексуальные услуги клиентам.