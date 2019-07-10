В Мариуполе банда вербовала девушек в сексуальное рабство
Сегодня, 10 июля, в Мариуполе провели операцию по задержанию банды, которая вербовала девушек в сексуальное рабство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Читай также: В США арестовали миллиардера за торговлю детьми
Правоохранители установили, что мужчины 45 и 54 лет и 38-летняя женщина в конце прошлого года начали заниматься вербовкой молодых девушек в сексуальное рабство.
Злоумышленники специально искали молодых девушек, которые находились в сложном материальном положении. Затем жертв отправляли в Чехию с целью сексуальной эксплуатации.
Читай также: В Николаеве работал бордель для иностранных моряков
Более того, все деньги, которые девушки зарабатывали в борделях Чехии злоумышленники забирали себе.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, в Запорожье полицейские накрыли бордель. Мужчина и женщина организовали в городе бордель, где нанятые девушки оказывали за деньги сексуальные услуги клиентам.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.