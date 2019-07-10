В Украине стартует пилотный проект Е-малыш

Сервис позволит украинским родителям без бюрократии получить свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать его по месту жительства, внести ведомости о ребенке в реестр пациентов и другое.

Кабинет министров принял решение о внедрении в Украине пилотного проекта Е-малятко. Об этом на заседании правительства заявил министр юстиции Павел Петренко в среду, 10 июля.

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“Украинское правительство подало законопроект в парламент и на уровне закона закрепило сервис Е-малятко. Но понимая, что и техническая подготовка данного сервиса требует определенного времени, мы сегодня принимаем решение правительства о введении пилотного проекта е-малятко, который даст возможность всем сплотиться и все технические решения подготовить до 1 января 2020 года, чтобы первые новорожденные украинские граждане в январе 2020 года могли воспользоваться этим сервисом “, - сказал Петренко.

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Новый сервис даст возможность украинским родителям без всякой бюрократии получить 10 базовых услуг от государства, связанных с рождением ребенка. Речь идет о регистрации рождения ребенка, места проживания ребенка, внесении сведений о ребенке в реестр пациентов, регистрации в государственном реестре налогоплательщиков, назначении государственной помощи при рождении ребенка, выдаче удостоверения родителям многодетных семей и назначении помощи детям, воспитывающихся в многодетных семьях.

Фактически это тот комплект услуг, которые будут предоставляться через одно заявление, которое подает отец или мать новорожденного ребенка, - разъяснил министр

Петренко уточнил, что услугу можно будет получить либо в электронном формате, либо в любом из 700 центров предоставления админуслуг по всей территории Украины.

Напомним, что для усыновления ребенка придется обязательно проходить проверку. Кабмин подготовил специальную программу-подготовку для будущих родителей.

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