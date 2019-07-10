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В Днепре капитан прогулочного корабля несколько раз спасал самоубийцу

Комментариев: 2
Девушка пыталась утопиться после ссоры с парнем.
Девушку осмотрели врачи
Девушку осмотрели врачи
Информатор

Мужчина несколько раз спасал девушку, которая решила покончить с собой, только после этого вызвал на место наряд полиции и скорую помощь. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Инцидент случился в ночь с 9 на 10 июля. Недалеко от ресторана “Горец” на Сичеславской набережной с причала девушка несколько раз бросалась в Днепр. Капитан прогулочного корабля несколько раз спасал утопленницу. После того, как она видела приближающийся корабль, тут же подплывала к берегу и убегала. Спустя несколько попыток спасти бедную девушку, мужчина вызвал полицию и скорую.

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Предварительно удалось установить, что девушка пыталась свести счеты с жизнью после ссоры с парнем.

Напомним, самоубийство 12-летнего мальчика: известна причина. Ребенок повесился из-за разбитого смартфона. 

 

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Теги: самубийца, корабль, Днепр
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Комментариев (2)
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Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 16:48
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Профессор Плейшнер уже четвёртый раз выбрасывался из окна, а яд всё не действовал...
ВыВсеВрети    10.07.2019, 16:48
Оценка:  0
ВыВсеВрети
красивая девушка, зачем такие глупости делать?!...ты встретишь хорошего жеребца, и поймешь все...
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