В Днепре капитан прогулочного корабля несколько раз спасал самоубийцу

Девушка пыталась утопиться после ссоры с парнем.

Мужчина несколько раз спасал девушку, которая решила покончить с собой, только после этого вызвал на место наряд полиции и скорую помощь. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Инцидент случился в ночь с 9 на 10 июля. Недалеко от ресторана “Горец” на Сичеславской набережной с причала девушка несколько раз бросалась в Днепр. Капитан прогулочного корабля несколько раз спасал утопленницу. После того, как она видела приближающийся корабль, тут же подплывала к берегу и убегала. Спустя несколько попыток спасти бедную девушку, мужчина вызвал полицию и скорую.

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Предварительно удалось установить, что девушка пыталась свести счеты с жизнью после ссоры с парнем.

Напомним, самоубийство 12-летнего мальчика: известна причина. Ребенок повесился из-за разбитого смартфона.