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Зеленский обещает не дать Медведчуку монополизировать инфополе

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Президент подчеркнул, что во время войны люди с не проукраинским видением не могут монополизировать телеканалы.
Зеленский обещает разобраться с Медведчуком
Зеленский обещает разобраться с Медведчуком
president.gov.ua

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Монополизация телевизионного пространства, особенно людьми, которые имеют пророссийские взгляды, недопустима во время войны. Об этом заявил Владимир Зеленский, комментируя несостоявшийся телемост с РФ, сообщает пресс-служба президента.

“Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться“, - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады. “Никаких информационных монополий у нас не будет“, - заверяет президент.

“Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение“, - добавил Зеленский.

Напомним, ранее националисты под Офисом президента требовали от Зеленского отказаться от переговоров с РФ.

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Теги: Зеленский, президент, телеканалы, Медведчук, монополия, Украина, РФ
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