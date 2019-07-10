"Вожатый, вожатый": Ирина Геращенко предупредила об угрозах новой Раде

Первый вице-спикер ВР считает, что однопартийное большинство опасно для украинской политики.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила об угрозах, с которыми может столкнуться новый парламент. Среди основных рисков Геращенко назвала большое количество людей без опыта, “волкодавов“ и однопартийное большинство.

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, первым риском для Верховной Рады станут неопытность новых политиков.

Читай также: “Жирный минус”: Геращенко раскритиковала идею Зеленского по параду

“В следующий парламент зайдет достаточно большая группа политических пионеров, которые познакомятся друг с другом в сессионном зале. И они там будут как в той игре: “Вожатый, вожатый, подай пионера!“. При том, что и вожатый - сам человек достаточно неопытный“, - подчеркнула Геращенко.

Второй угрозой вице-спикер считает “волкодавов“.

“В следующий парламент зайдет большая группа политических волкодавов, которые хотят перегрызть горло не столько парламенту, сколько Украине. И эта колонна будет опытная, циничная, ухищренная во всех бюрократических нюансах работы парламента“, - отметила нардеп.

Однопартийное большинство также опасное для украинской политики.

Читай также: Геращенко оконфузилась, пытаясь пристыдить Зеленского

“(Третья угроза. - Ред.) это, безусловно, однопартийное большинство. Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции. И этот баланс в то же время помогал, что называется, держаться берегов... эта безбрежность достаточно опасна не только для страны, для парламента как институции, но и для самой политической силы, которая претендует на всю полноту власти. И в-третьих, мы же не понимаем ни ее идеологии, ни ее позиции. Кто-то там - ватник, кто-то – с проукраинской позицией, одни – за СССР, другие – за ЕС и НАТО. Этот политический борщ, он невкусный, на самом деле. Его вкус, я думаю, не понятен пока и самим поварам. Это может быть такими достаточно серьезными угрозами“, - резюмировала Геращенко.

Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.