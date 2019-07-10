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"Вожатый, вожатый": Ирина Геращенко предупредила об угрозах новой Раде

Комментариев: 8
Первый вице-спикер ВР считает, что однопартийное большинство опасно для украинской политики.
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко
facebook.com/iryna.gerashchenko

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила об угрозах, с которыми может столкнуться новый парламент. Среди основных рисков Геращенко назвала большое количество людей без опыта, “волкодавов“ и однопартийное большинство.

Об этом она сообщила в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, первым риском для Верховной Рады станут неопытность новых политиков.

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“В следующий парламент зайдет достаточно большая группа политических пионеров, которые познакомятся друг с другом в сессионном зале. И они там будут как в той игре: “Вожатый, вожатый, подай пионера!“. При том, что и вожатый - сам человек достаточно неопытный“, - подчеркнула Геращенко.

Второй угрозой вице-спикер считает “волкодавов“.

“В следующий парламент зайдет большая группа политических волкодавов, которые хотят перегрызть горло не столько парламенту, сколько Украине. И эта колонна будет опытная, циничная, ухищренная во всех бюрократических нюансах работы парламента“, - отметила нардеп.

Однопартийное большинство также опасное для украинской политики.

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“(Третья угроза. - Ред.) это, безусловно, однопартийное большинство. Потому что в Украине всегда был баланс политических сил, какой-то здоровой конкуренции. И этот баланс в то же время помогал, что называется, держаться берегов... эта безбрежность достаточно опасна не только для страны, для парламента как институции, но и для самой политической силы, которая претендует на всю полноту власти. И в-третьих, мы же не понимаем ни ее идеологии, ни ее позиции. Кто-то там - ватник, кто-то – с проукраинской позицией, одни – за СССР, другие – за ЕС и НАТО. Этот политический борщ, он невкусный, на самом деле. Его вкус, я думаю, не понятен пока и самим поварам. Это может быть такими достаточно серьезными угрозами“, - резюмировала Геращенко.

Напомним, Геращенко “отбивалась” от камер Скабеевой возле ПАСЕ. Вице-спикер рассказала, что российские пропагандисты караулят украинскую делегацию в Страсбурге. 

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Теги: Ирина Геращенко, Верховная Рада, выборы, риски, угрозы
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Комментариев (8)
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designandrey65    10.07.2019, 16:48
Оценка:  +1
designandrey65
Вы уже были при власти и что? Дайте дорогу не опытным....
SEMPENTY    10.07.2019, 16:45
Оценка:  +3
SEMPENTY
Кому интересно что она там считает, кроме бвбла в своем кармане....
Peyot    10.07.2019, 16:45
Оценка:  -4
Peyot
Раельная угроза и я бы даже сказад издецп в том что 73% населения одноклеточные организмы! Цель жизни которых жрать срать и в промежутках размжножаться!
Зорян_и_Шкиряк    10.07.2019, 16:44
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Короче, всеобщая зрада. Полная! Прям жить не хочется! ((
T-REX2    10.07.2019, 16:44
Оценка:  +2
T-REX2
ЖЫРНЫЙ МИНУС,сдрысни
Da-Gabon    10.07.2019, 16:43
Оценка:  +4
Da-Gabon
Опытные сделали Украину самой бедной в Европе. Остальное это словесная шелуха.
nfhvyt    10.07.2019, 16:41
Оценка:  +2
nfhvyt
По ходу эта хвойда возомнила себя политиком.
Peyot    10.07.2019, 16:46
Оценка:  -3
Peyot
Капец вы рагили руские боты хоть словарь читайте перед тем как коменты пистаь!
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