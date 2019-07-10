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Поругавшийся с Зеленским чиновник голосовал за "честного преЗЕдента"

Комментариев: 7
Пользователи теперь стали троллить, Годунка в комментариях к посту за 21 апреля .
10 июля Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи
10 июля Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи
Скриншот

Секретарь городского совета города Борисполь Киевской области Ярослав Годунок, которого в среду, 10 июля, выгнал со встречи Владимир Зеленский, на недавних президентских выборах голосовал за действующего президента.

Об этом свидетельствует пост Годунка в Facebook за 21 апреля, день голосования на выборах президента Украины. 

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“Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента“, - написал чиновник под фото у урны, куда он бросил бюллетень.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После публичного конфликта чиновник намерен подать в суд на главу государства.

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Теги: Годунок, Зеленский, перепалка, Борисполь
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Комментариев (7)
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нафнаф    10.07.2019, 17:42
Оценка:  +1
нафнаф
надо было голосовать за визгливого кучерявого молдавского жи9а
П    10.07.2019, 17:14
Оценка:  -3
П
Годунок это, что то вроде Аксенова-гоблина?
Letohradek    10.07.2019, 17:30
Оценка:  -2
Letohradek
До тебя до сих пор не доходит, что квартальный баран, есть хамло?
Что же охрыпший крысеныш еще должен сделать, что бы ты начал отрекаться от того, что голосовал за него?
krolikoff_net    10.07.2019, 17:09
Оценка:  0
krolikoff_net
Голосовал за быдло и сам на него напоролся - ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
Letohradek    10.07.2019, 17:01
Оценка:  0
Letohradek
Так постепенно прозреют избиратели охрыпшей крысы ... Это радует!
nfhvyt    10.07.2019, 17:07
Оценка:  -4
nfhvyt
Да плевать, он свою миссию выполнил, барыгу выкинули за борт.
LERMI_    10.07.2019, 17:16
Оценка:  0
LERMI_
барыга це урод якому служить зеслуга!
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