Поругавшийся с Зеленским чиновник голосовал за "честного преЗЕдента"
Секретарь городского совета города Борисполь Киевской области Ярослав Годунок, которого в среду, 10 июля, выгнал со встречи Владимир Зеленский, на недавних президентских выборах голосовал за действующего президента.
Об этом свидетельствует пост Годунка в Facebook за 21 апреля, день голосования на выборах президента Украины.
Читай также: Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за фекалий
“Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента“, - написал чиновник под фото у урны, куда он бросил бюллетень.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После публичного конфликта чиновник намерен подать в суд на главу государства.
Что же охрыпший крысеныш еще должен сделать, что бы ты начал отрекаться от того, что голосовал за него?