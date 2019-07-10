Поругавшийся с Зеленским чиновник голосовал за "честного преЗЕдента"

Пользователи теперь стали троллить, Годунка в комментариях к посту за 21 апреля .

Секретарь городского совета города Борисполь Киевской области Ярослав Годунок, которого в среду, 10 июля, выгнал со встречи Владимир Зеленский, на недавних президентских выборах голосовал за действующего президента.

Об этом свидетельствует пост Годунка в Facebook за 21 апреля, день голосования на выборах президента Украины.

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“Проголосовал за будущее моих детей, за процветающую Украину и честного преЗЕдента“, - написал чиновник под фото у урны, куда он бросил бюллетень.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего совещания в Борисполе выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. После публичного конфликта чиновник намерен подать в суд на главу государства.