ГБР засекретило информацию о допросе Цеголко

Пресс-секретаря экс-президента допрашивали о пропаже оборудования из ситуационной комнаты.

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ГБР засекретило информацию по допросу пресс-секретаря экс-президента Петра Порошенко Святослава Цеголко по делу об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты АП. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

ГБР отказалось сообщать информацию о допросе Цеголко из-за якобы несоответствия запроса требованиям закона "О доступе к публичной информации".

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При этом, в ответе ГБР указало, что данная информация о допросе относится к сведениям досудебного расследования и не может быть раскрыта.

Напомним, ранее ГБР попросило доступ к камерам видеонаблюдения по делу о пропаже серверов из АП.