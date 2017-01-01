Полковник Нацгвардии с паспортом РФ тайно собирал информацию в АТО

Подполковник устроился в украинские Вооруженные силы в 2016 году.

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Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной Гвардии, который имеет гражданство Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2014 году человек, который поддерживая идеологию так называемого “русского мира“, выехал на временно аннексированный полуостров “в поисках лучшей судьбы“.

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Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Нацгвардии при содействии бывшего руководства НГУ.

Мужчина уехал в оккупированный Крым в поисках лучшей жизни Facebook СБУ

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“Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции“, - отметили в ведомстве.

В ряды Нацгвардии подполковника взяли в 2016 году Facebook СБУ

“Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями Нацгвардии из состава сил антитеррористической операции“, - говорят в СБУ.

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Для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли носители информации, подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.

Напомним, сегодня генпродюсер NewsOne Василий Голованов получил повестку на допрос в ГПУ.