Береза рассказал о нападении на него на Троещине

Нардеп подтвердил, что инцидент произошел именно с ним.

В результате нападения на народного депутата Борислава Березу, которое произошло вечером 9 июля в Деснянском районе столицы, были задержаны три человека.

Об этом нардеп рассказал в комментарии корреспонденту УНН.

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"Чувствую себя прекрасно - лучше чем до нападения. Это произошло вчера, когда мы заканчивали встречу на Троещине после публичных общественных слушаний по поводу запрета строительства мусоросжигательного завода на Троещине. После какие-то неизвестные напали и пытались забрызгать мне лицо каким-то газом. Они были задержаны людьми, с которыми я встречался, и затем переданы правоохранительным органам. У них было изъято газовые баллончики", - сообщил Береза.



По словам нардепа, известно, что нападающего кто-то нанял для нападения на него - возможно кто-то из конкурентов.



"Насколько мне известно (за нападение задержаны - ред.) три человека. Нападавший был один, но были и те, кто ему помогал", - рассказал собеседник.

Как сообщалось 10 июля, столичные полицейские задержали мужчину за нападение на народного депутата.