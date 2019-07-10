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Береза рассказал о нападении на него на Троещине

Комментариев: 5
Нардеп подтвердил, что инцидент произошел именно с ним.
Политик продолжит встречи с избирателями
Политик продолжит встречи с избирателями
facebook.com/Борислав Береза

В результате нападения на народного депутата Борислава Березу, которое произошло вечером 9 июля в Деснянском районе столицы, были задержаны три человека.

Об этом нардеп рассказал в комментарии корреспонденту УНН.

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"Чувствую себя прекрасно - лучше чем до нападения. Это произошло вчера, когда мы заканчивали встречу на Троещине после публичных общественных слушаний по поводу запрета строительства мусоросжигательного завода на Троещине. После какие-то неизвестные напали и пытались забрызгать мне лицо каким-то газом. Они были задержаны людьми, с которыми я встречался, и затем переданы правоохранительным органам. У них было изъято газовые баллончики", - сообщил Береза. 

По словам нардепа, известно, что нападающего кто-то нанял для нападения на него - возможно кто-то из конкурентов. 

"Насколько мне известно (за нападение задержаны - ред.) три человека. Нападавший был один, но были и те, кто ему помогал", - рассказал собеседник. 

Как сообщалось 10 июля, столичные полицейские задержали мужчину за нападение на народного депутата.

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Теги: Троещина, баллончик, газ, нападение, нардеп, Борислав Береза
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 18:06
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Береза испортился. Перед прошлыми выборами он наркопритоны на Троещине громил, а теперь xyйней страдает!
Антибес    10.07.2019, 18:01
Оценка:  -2
Антибес
Бляхер,а кто на тебя напал?Толпа Путиных,наверное?Гыгыгыгыгы!!!
nfhvyt    10.07.2019, 17:23
Оценка:  +1
nfhvyt
Просто пацыки решили поговорить с бляхером на понятном ему языке, на языке майдана.
T-REX2    10.07.2019, 17:10
Оценка:  +3
T-REX2
Сам наверное и организовал,для пиара
korvin_ral    10.07.2019, 17:31
Оценка:  +1
korvin_ral
100%, он на этом заводе норм пиарится.
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