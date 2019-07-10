Зачем нужен Институт русского языка в Украине?

Известный американский историк, профессор истории кафедры Ричарда Левина Йельского университета Тимоти Снайдер предлагает создать в Украине институт русского языка.

Даже в 2019 году в Украине продолжаются языковые споры. Особенно активизируются они, как правило, накануне очередных выборов. Сейчас снова заговорили о статусе русского языка для Донбасса и так далее.

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На этом фоне американский историк Тимоти Снайдер предложил создать в Украине государственного института русского языка.

Что за историк

Тимоти Снайдер – известный американский историк, профессор истории кафедры Ричарда Левина Йельского университета. Автор нескольких научных трудов, посвященных истории Восточной Европы, вопросам национализма и тоталитаризма, в частности, книги “Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным“.

Недавно Снайдер выступил с лекцией в Киеве. По его мнению, популизм сейчас является главной проблемой Европы, “демократией без будущего“, и именно Украина может помочь это остановить, поскольку украинцы имеют видение будущего, которого не хватает Европе, чувство солидарности и самопожертвования. Все это они продемонстрировали в 2014 году.

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“Если Европа собирается продолжить свое существование, сделать это можно путем расширения и привлечения новых членов, и важнейшим из них является Украина“, - считает Тимоти Снайдер.

Институт русского языка

Снайдер считает, что создание украинского государственного института русского языка и культуры не обрадует нынешнее руководство РФ.

Он напоминает, что сейчас Кремль всегда подчеркивает, что заботится о “русском мире“, и якобы только российское государство может его защитить.

“А если другие государства также позаботятся о языке? Например, в Канаде много делается для сохранения французского языка. Поэтому, я думаю, что такое решение будет большой проблемой для Путина. Украинская культурная политика может заключаться в том, что украинский - это государственный язык, язык культуры, главный язык образования, но русский язык - это тоже неплохо, и его можно поддерживать в определенной степени, стандартизировать, разрабатывать собственные словари, создавать интернет-ресурсы, оказывая повсеместное влияние на мнение русскоязычной аудитории”, - отмечает Снайдер.

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По его словам, украинцы, белорусы и казахи просто отдали России монополию на русский. Это противоестественно, это ненормально и это стоит изменить.

“Украинцы продолжают общаться на русском и будут делать это в будущем. Возможно, меньше, но все равно полностью от этого языка не откажутся. И это ненормально, когда в стране есть активно используемый язык, который не стандартизируют. То, что я предлагаю - достаточно консервативная вещь. Но думаю, что это снизит трения внутри страны, если украинское государство скажет: мы поддерживаем русский язык, мы не против, смотрите, что мы делаем”, - полагает историк.

Снайдер считает, что это также может изменить международное восприятие Украины, ведь на Западе еще много людей, которые думают, что все, что происходит в

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Украине - это из-за того, что украинцы притесняют русских.

“Это - нонсенс. А вот если появится институт - каждый украинский президент сможет сказать: смотрите, что у нас есть. Еще один аспект - в России нет свободы слова, и это - трагедия для русской культуры и языка. Но свобода слова есть в Украине. И вы можете сказать: однажды Россия изменится, станет лучше, а мы вносим свой вклад, позволяя этой культуре свободно дышать. Я думаю, что такая идея найдет немало сторонников в Украине и создаст много проблем для российских властей”, - подытожил Снайдер.

Предложения власти по языку

Глава Офиса Президента Андрей Богдан в интервью одному из украинских изданий предложил предоставить русскому языку статус регионального на Донбассе. Однако он подчеркнул, что государственным в Украине должен быть один язык – украинский.

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“Лично мое мнение: я бы позволил Донецкуи Луганску государственный – украинский, региональный – русский при условии, что после этого они – территория Украины”, отметил Богдан.

На вопрос, если Харьков и Одесса также захотят, чтобы русский язык получил там статус регионального, Богдан ответил неоднозначно: “Давайте тогда всех заставим говорить на украинском? Тогда остановимся на том, что Украина – это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области“.

Президент Владимир Зеленский не против, чтобы на Донбассе, включая ныне оккупированные территории, заполняли документы на русском языке.

Заявление главы Офиса президента о русском языке как региональном в Донбассе, по словам президента, “это андрюхина идея“, то есть лично Андрея Богдана.

“У нас в целом нет этой проблемы… Смотрите, такая информационная была война, что “нельзя говорить на русском языке“. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить как угодно. Я вот президент, я с вами говорю, как хочу. Правильно? Правильно. Если будет у дончан какая-то там специальная просьба, что для них очень важно, чтобы они, там, документы могли, например, заполнять на русском языке, (то) я не вижу никакой проблемы“, – сказал президент.