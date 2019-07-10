В ответ на мирные инициативы Зеленский поддержал репрессии, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает традиции своего предшественника, Петра Порошенко. Глава государства осуждает мирные инициативы и поддерживает радикалов в их угрозах. Об этом на своей странице в Facebook рассказал политолог Алексей Якубин.

Об этом сообщают Украинские Новости.

“Похоже, что новый Президент фактически продолжил “лучшие традиции“ своего предшественника Петра Порошенко. Зеленский тоже начал осуждать мирные инициативы, одобряет угрозы радикалов против несогласных и по-видимому дает указания завести уголовные дела на тех, кто говорит о прямых переговорах для установления мира. Ну или его офис так его выставляет. Пример анонса телемоста “Давайте поговорим“ между Россией и Украиной – показательный. Президент страны выступил резко против идеи (!) восстановления публичного гражданского диалога для уменьшения эскалации и как результат, - решения конфликт между странами. А как без диалога, хотя бы в виде телемоста, можно говорить о мире?“ – написал Якубин.

Он уверен, что Зеленский своим заявлением одобрил угрозы радикалов в отношении журналистов телеканала, который предложил телемост.

“Фактически Зеленский, заступился не за журналистов, а “спустил псов войны“ на телеканал и его сотрудников, хотя по Конституции должен быть гарантом соблюдения прав человека. То есть, как минимум, не должен призывать к расправе над журналистами, а наоборот – требовать наказания для бесчинствующих радикалов. Добавим для полноты картины еще и ситуацию с Медведчуком. Как бы к нему не относились некоторые люди в нашем обществе, а этот политик смог впервые за много месяцев освободить четырех пленных. В другой стране – ему бы орден дали. Ведь Медведчук сделал то, чего долго не могли сделать ни тогда при Порошенко, ни теперь уже при Зеленском. Но президент публично осудил действия Медведчука, фактически обвинил в том, что Медведчук вытянул из плена почти 500 украинцев и продолжает это делать“, – добавил политолог.

Эксперт отметил, что часть политиков в стране говорит о том, что украинцам необходимы прямые переговоры для установления мира.

“Но и тут власть публично осуждает даже обсуждение прямых переговоров. При этом кроме планирования очередных переговоров в Нормандском формате и – давайте будем реалистами – откровенно смешного “приглашения“ присоединиться к ним Дональда Трампа, и уходящей Терезы Мэй Зеленский ничего предложить не может. А это – опять же, путь Порошенко, который уже завел того в никуда. Сейчас именно туда же идет новый президент. Получается, тех, кто делает шаги к миру, власть осуждает. А сама же в этом направлении не движется. Уверен, что такая позиция Зеленского – сам мир установить не могу, другим не даю ибо политические конкуренты – украинцы дадут адекватную оценку на выборах, ведь “Слуга народа“ – это “коллективный аватар Зеленского“, – резюмировал Алексей Якубин.