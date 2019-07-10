Стоял с пистолетом. Черновол рассказала о подвиге Пашинского под Славянском

Сергей Пашинский организовывал первое отбитие атаки украинской армией под Славянском, рассказала Черновол.

Кандидат в депутаты от партии Порошенко Европейская Солидарность Татьяна Черновол заявила, что нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский лично защищал Украину во время боевых действий под Славянском. Об этом Черновол сказала в интервью 4 каналу.

На вопрос, с кем она готова сотрудничать и вступить в коалицию, нардеп рассказала о своем отношении к Сергею Пашинскому.

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"Вот смотрите, вы поднимали тот же самый вопрос Пашинского. А вы знаете, что он защищал государство Украина под Славянском? Когда у нас там были очень неопределенные ситуации. Он лично там с пистолетом стоял. Он лично организовывал первое отбитие атаки украинской армией. Если он проявил себя как защитник украинского государства, я как представитель ЕС, конечно, заинтересована, чтобы он был", - сказала Черновол.

Отметим, что на данный момент, Татьяна Черновол является членом фракции Народный фронт в парламенте.

Напомним, по делу о стрельбе Пашинского подозрение вручили пострадавшему Вячеславу Химикусу, которому нардеп прострелил ногу.

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