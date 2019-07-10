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Стоял с пистолетом. Черновол рассказала о подвиге Пашинского под Славянском

Комментариев: 9
Сергей Пашинский организовывал первое отбитие атаки украинской армией под Славянском, рассказала Черновол.

Кандидат в депутаты от партии Порошенко Европейская Солидарность Татьяна Черновол заявила, что нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский лично защищал Украину во время боевых действий под Славянском. Об этом Черновол сказала в интервью 4 каналу.

На вопрос, с кем она готова сотрудничать и вступить в коалицию, нардеп рассказала о своем отношении к Сергею Пашинскому.

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"Вот смотрите, вы поднимали тот же самый вопрос Пашинского. А вы знаете, что он защищал государство Украина под Славянском? Когда у нас там были очень неопределенные ситуации. Он лично там с пистолетом стоял. Он лично организовывал первое отбитие атаки украинской армией. Если он проявил себя как защитник украинского государства, я как представитель ЕС, конечно, заинтересована, чтобы он был", - сказала Черновол.

Отметим, что на данный момент, Татьяна Черновол является членом фракции Народный фронт в парламенте. 

Напомним, по делу о стрельбе Пашинского подозрение вручили пострадавшему Вячеславу Химикусу, которому нардеп прострелил ногу.

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Теги: Черновол, Славянск, Пашинский, Антитеррористическая операция, АТО
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Комментариев (9)
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Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 18:03
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Оказывается, Пашинский собственноручно выгнал фашистов из Славянска? Что за хyйня?
нафнаф    10.07.2019, 17:48
Оценка:  +3
нафнаф
в эту куйню поверят только упоротые фанаты пети пuдарашенко
ЗаУкраину    10.07.2019, 17:45
Оценка:  +7
ЗаУкраину
и кличка этого палкОвводца, среди коллег по ВР- чупакабра. Когда нить эта парочка повиснет на одном суку.
T-REX2    10.07.2019, 17:40
Оценка:  +6
T-REX2
Чудище-уёбище(обое)
Media-sapiens    10.07.2019, 17:39
Оценка:  +7
Media-sapiens
великий палковводец?
nfhvyt    10.07.2019, 17:36
Оценка:  +7
nfhvyt
Какая всё таки прекрасная пара. Брак у них правда гражданский, а вместо свидетельства танина справка с дурки но совместимость 100%-ная.Расскажи лучше как он организовывал первую небесную сотню.
Letohradek    10.07.2019, 17:38
Оценка:  -9
Letohradek
Когда уже ватным баранам поменяют методички?
ВосставшийИзБана    10.07.2019, 17:31
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?"
ЗаУкраину    10.07.2019, 17:43
Оценка:  +1
ЗаУкраину
коц, тебе плюс. Заслужил...)))
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