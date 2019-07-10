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“Почему до сих пор не на допросе Свинарчук и Порошенко?”: на NewsOne, 112 и ZIK появилась заставка-протест

Комментариев: 5
На каналах, которые связывают с Медведчуком, появилась протестная заставка.
NewsOne показал протестную заставку
NewsOne показал протестную заставку
NewsOne.ua

Скандал вокруг телеканала NewsOne получил продолжение. Зрители этого, и двух других телеканалов этой группы могут увидеть заставку-протест. 

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В тексте заставки говорится о том, что журналистов NewsOne пригласили на допрос в ГПУ по делу телемоста с российским каналом Россия-24.

Журналистов NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Господин Луценко, почему до сих пор не на допросе Свинарчук и Порошенко, - сказано в тексте заставки.

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NewsOne акцентировал внимание на скандале в “Укроборонпроме”, к которому имеют отношение соратники пятого президента Украины Петра Порошенко Гладковские (Свинарчуки).

Напомним, генпродюсер NewsOne Голованов получил повестку в ГПУ. Он должен был вести телемост в российским телеканалом. 

 

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Теги: NewsOne, 112, ZIK, заставка, протест
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Комментариев (6)
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ВАТА_FUCK    10.07.2019, 17:58
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Это "каКалы" Курченко - Януковича Саши
Антибес    10.07.2019, 17:57
Оценка:  +1
Антибес
Почему до сих пор Порошенко,Свинарчуки и остальные враги Украины не на виселице?
ВАТА_FUCK    10.07.2019, 18:00
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
Порох враг расиси в первую очередь. А на счет врага Украины:- Будет суд, будем посмотреть!
AndreyJan    10.07.2019, 17:51
Оценка:  -3
AndreyJan
Гейканалы для геймастей
ЗаУкраину    10.07.2019, 17:41
Оценка:  +2
ЗаУкраину
Да патаму что свинарчуки "уважаемые" люди у юГика. А вы,кто? Вы подданые кума пУууу...)))
SINOBI-LIFE    10.07.2019, 17:38
Оценка:  -6
SINOBI-LIFE
А почему мертвечуковские говноканалы ещё не закрыты???
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