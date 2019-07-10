“Почему до сих пор не на допросе Свинарчук и Порошенко?”: на NewsOne, 112 и ZIK появилась заставка-протест
Скандал вокруг телеканала NewsOne получил продолжение. Зрители этого, и двух других телеканалов этой группы могут увидеть заставку-протест.
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В тексте заставки говорится о том, что журналистов NewsOne пригласили на допрос в ГПУ по делу телемоста с российским каналом Россия-24.
Журналистов NewsOne вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Господин Луценко, почему до сих пор не на допросе Свинарчук и Порошенко, - сказано в тексте заставки.
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NewsOne акцентировал внимание на скандале в “Укроборонпроме”, к которому имеют отношение соратники пятого президента Украины Петра Порошенко Гладковские (Свинарчуки).
Напомним, генпродюсер NewsOne Голованов получил повестку в ГПУ. Он должен был вести телемост в российским телеканалом.
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