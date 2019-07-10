Медведчук и Бойко в Москве встретились с Медведевым и партийцами "Единой России"
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Виктор Медведчук и Юрий Бойко снова встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.
При этом премьер РФ заявил, что Россия пока не получила внятных сигналов о курсе нового президента Украины Владимира Зеленского. “Мы ждем результатов выборов в Верховную Раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины“, - отметил Медведев.
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Премьер РФ также сообщил, что специально пригласил с российской стороны на встречу с Медведчуком и Бойко коллег, которые занимаются партийной работой и возглавляют высший совет партии “Единая Россия“.
В частности, на встрече присутствовали полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, вице-спикер парламента Александр Жуков, а также член президиума Генсовета “Единой России“ Сергей Неверов.
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Председатель партии “Единая Россия“, говоря о дальнейших контактах с партийными коллегами из Украины, заметил, что его партия симпатизирует идеям, которые озвучиваются “Оппозиционной платформой - За жизнь“. “Желаем вам в этом плане максимальных успехов“, - заключил он. Сама встреча проходила в здании “Единой России“ в Москве.
Напомним, ранее в интервью СМИ Медведчук раскрыл детали своих поездок в РФ и отношений с Владимиром Путиным.