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Медведчук и Бойко в Москве встретились с Медведевым и партийцами "Единой России"

Комментариев: 4
Встреча проходила в офисе партии, а премьер РФ посетовал на непонимание курса нового президента Украины.
Медведчук и Бойко снова улетели в Москву к Медведеву
Медведчук и Бойко снова улетели в Москву к Медведеву
EPA/UPG

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Виктор Медведчук и Юрий Бойко снова встретились в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.

При этом премьер РФ заявил, что Россия пока не получила внятных сигналов о курсе нового президента Украины Владимира Зеленского.  “Мы ждем результатов выборов в Верховную Раду, надеемся, что она в большей степени будет отражать чаяния миллионов граждан Украины“, - отметил Медведев.

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Премьер РФ также сообщил, что специально пригласил с российской стороны на встречу с Медведчуком и Бойко коллег, которые занимаются партийной работой и возглавляют высший совет партии “Единая Россия“.

В частности, на встрече присутствовали полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, вице-спикер парламента Александр Жуков, а также член президиума Генсовета “Единой России“ Сергей Неверов. 

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Председатель партии “Единая Россия“, говоря о дальнейших контактах с партийными коллегами из Украины, заметил, что его партия симпатизирует идеям, которые озвучиваются “Оппозиционной платформой - За жизнь“. “Желаем вам в этом плане максимальных успехов“, - заключил он. Сама встреча проходила в здании “Единой России“ в Москве. 

Напомним, ранее в интервью СМИ Медведчук раскрыл детали своих поездок в РФ и отношений с Владимиром Путиным.

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Теги: Медведчук, Бойко, Москва, Медведев, Единая Россия
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Комментариев (4)
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Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 18:08
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Все дерьмо в одной проруби!
WTF2wtf    10.07.2019, 18:03
Оценка:  +3
WTF2wtf
может Бойко хоть потребовал от россиян вернуть захваченные их вояками газодобывающие платформы, купленные за счет украинского бюджета (и на которых сам Бойко очень прилично наварил тогда)???
WTF2wtf    10.07.2019, 17:58
Оценка:  +4
WTF2wtf
Поехали лизнуть одному из руководителей оккупантов, хотя и ничего не решающему ...
WTF2wtf    10.07.2019, 17:58
Оценка:  +7
WTF2wtf
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