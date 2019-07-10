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Зеленский разберется с бориспольским секретарем при помощи СБУ

Комментариев: 5
Владимир Зеленский сказал, что позвонит и о главы СБУ Ивану Баканову.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в не выключенный микрофон сказал, что по поводу секретаря бориспольского гороского совета Ярослава Годунок позвонит в СБУ.

Видео опубликовано на Youtube-канале Espreso.TV.

Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта… - сказал Зеленский

“Мне надо закончить с этим человеком“, - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи.

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Теги: Зеленский, Годунок, СБУ, Баканов
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Комментариев (5)
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ВАТА_FUCK    10.07.2019, 18:09
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Злопамятное ЧМО, т.е. Зе
СветБобра    10.07.2019, 17:57
Оценка:  -1
СветБобра
Всі , хто не сподобались кловуну ЗЕ будуть довго сидіти в ізоляторі СБУ, а террористи , бандити, мафія будуть спокійно творити своі справи. СБУ зайнято, ЗЕ знову хтось засмутив.
Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 17:50
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Ябеда-Корябеда!
T-REX2    10.07.2019, 17:50
Оценка:  -3
T-REX2
Хуле ты с чертей начинаешь,сначала с Петюхами разберись
СветБобра    10.07.2019, 17:52
Оценка:  -1
СветБобра
Йому на ваші кремлівські хотєлки плювати.
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