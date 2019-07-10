Зеленский разберется с бориспольским секретарем при помощи СБУ
Владимир Зеленский сказал, что позвонит и о главы СБУ Ивану Баканову.
Президент Украины Владимир Зеленский в не выключенный микрофон сказал, что по поводу секретаря бориспольского гороского совета Ярослава Годунок позвонит в СБУ.
Видео опубликовано на Youtube-канале Espreso.TV.
Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта… - сказал Зеленский
“Мне надо закончить с этим человеком“, - добавил он.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи.
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