Зеленский разберется с бориспольским секретарем при помощи СБУ

Владимир Зеленский сказал, что позвонит и о главы СБУ Ивану Баканову.

Президент Украины Владимир Зеленский в не выключенный микрофон сказал, что по поводу секретаря бориспольского гороского совета Ярослава Годунок позвонит в СБУ.

Видео опубликовано на Youtube-канале Espreso.TV.

Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта… - сказал Зеленский

“Мне надо закончить с этим человеком“, - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя со встречи.

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