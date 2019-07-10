Шоу Зеленского. Послал "черта" на совещании

Президент Владимир Зеленский заставил секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка покинуть официальную встречу, найдя в Интернете информацию о его судимости.

Владимир Зеленский продолжает на совещаниях агрессивно критиковать местных чиновников.

После разноса на таможне в Закарпатье Зеленский приехал в Борисполь Киевской области и поругался с местным представителем горсовета.

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Началось все с проблем Бориспольской больницы, а закончилось очисткой озер.

Проблема с больницей

Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения в Киевской области. В ее деятельности и санитарном состоянии был зафиксирован ряд нарушений и несоответствий нормативным требованиям.

Зеленский пришел к выводу, что это устаревшие здания, требующие капитального ремонта. Кроме того, в отделениях не хватает мест.

Местные жители пожаловались президенту на часовые очереди, отсутствие нормальных условий, проблемы с качеством инсулина и лекарств и тому подобное.

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Главный врач Александр Щур сообщил, что проведен тендер на строительство нового комплекса больницы, однако из-за недостатка финансирования процесс затормозился.

Президент поручил новому главе Киевской ОГА собрать всех должностных лиц, чиновников, главного врача, разработать план, чтобы за год совместными усилиями была построена новая Бориспольская больница.

Чиновник пожаловался, что денег нет – его выгнали

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок заявил, что глава Бориспольской райадминистрации Александра Туренко “отжал“ у города больницу: сделал основателем только район – и город теперь не может вкладывать в нее бюджетные средства.

Зеленский ответил, что возможно софинансирование.

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Новый глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян заявил: “Нет диалога и нет консенсуса, у каждого свой интерес – в том числе, коммерческий. И вот к чему это привело: ужасная больница в 2 километрах от современного Бориспольского аэропорта“.

Годунок заявил, что в больницу купили слишком дорогой мамограф и хотят еще один купить, лишний – а на городской совет “сбросили“ все проблемы: и дороги, и льготы, и финансирование лекарств.

“Мне не нужен пиар, все сбросили на городской совет и на весь этот бюджет дотационный. Вот почему нет денег в больнице“, – заявил он.

Зеленский ответил: “Эти проблемы важны, но у вас проблема одна – в Вашем лице – что Вы начинаете в целом очень много говорить, не решая ни одной проблемы“.

Позже о Годунке Зеленский сказал: “Когда человек очень много кричит, я всегда прошу найти мне что-то в интернете о нем. Я тут прочитал: газета – скажите, правда это или нет. Член “Батькивщины“, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч. 3 ст. 142 УК – “разбой, совмещенный с нанесением тяжких телесных повреждений“. Ярослав Николаевич, это Вы?“.

“Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Я Вас спрашиваю, это Вы? Будете на райдминистрации кричать“, – сказал Зеленский, когда Годунок начал спорить, и добавил: “Exit ... Иди гуляй, Господи“.

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Годунка вывели из зала, а Зеленский извинился перед присутствующими за эмоции: “Не люблю бандитов просто“.

Годунок собрался подавать на Зеленского в суд.

Натравят СБУ?

“Ща позвоню Баканову (руководитель СБУ) по поводу этого черта. Смс-ки, он говорит“ – сказал Зеленский по-русски, когда все начали расходиться.

Годунок, оправдываясь, говорил, что президенту смс-ками шлют “глупости всякие“.

Ярослав Годунок - депутат горсовета Борисполя от Батькивщины, на новых выборах он баллотируется в парламент в округе №98.

Святошинский райсуд Киева решением от 16 мая 2002 года осудил Ярослава Годунка к 5 годам лишения свободы, поскольку тот как водитель машины Беркута (МВД) участвовал в квартирных кражах, – но освободил от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения вреда.

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По закону, судимость считается погашенной по завершении срока наказания.

Чистка озер

Также Зеленский обсудил загрязнение бориспольских озер фекалиями.

В частности, президент сказал, что к нему обратился местный житель, который пожаловался на то, что на дне озера находится метровый слой фекалий, которые местная власть не убирает.

В ответ мэр Борисполя Анатолий Федорчук всю ответственность возложил на местных жителей, которые загрязняют озеро.

Реакция

В социальных сетях активно обсуждают поведение Зеленского. Его уже обвинили в пародии на действия президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

Причем раньше сам Зеленский высмеивал практику подобных публичных унижений. В 2012 году сеть облетело видео, как мэр Харькова Геннадий Кернес назвал подчиненного “сучий пес“.

Зеленский высмеял стиль речи харьковского мэра, придумав прозвища для других его подчиненных: “сучий лось“, “сучий конь“ и другие.

Многие ругают Зеленского за низкую культуру.

Экс-депутат Владимир Полочанинов сравнивает выступление Зеленского с Януковичем: “Виктор Федорович, не узнаю Вас в гриме! Президент Зеленский оказывается такой же невоспитанный и необразованный хам, как и мурло, удравшее в Ростов”.