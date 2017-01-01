Сотрудников NewsOne массово вызывают на допросы

На телеканале заявляют о давлении на журналистов и требуют прекратить травлю своих работников.

На телеканале NewsOne сообщают, что сотрудников медиа массово вызывают на допросы в связи с открытыми уголовными делами из-за отмененного телемоста с Россией. Об этом говорится в заявлении канала, опубликованном в среду, 10 июля.

"ГПУ и СБУ открыли уголовное производство, по которому уже пришли повестки с вызовом на допрос. Не утихают публичные обвинения со стороны руководителей органов государственной власти, а также целого ряда политических сил. Все это является прямым давлениям на журналистов и весь творческий коллектив телеканала NewsOne", - говорится в заявлении.

На телеканале утверждают, что ранее власть проверками и угрозами запрета деятельности регулярно давила на неподконтрольные СМИ.

"Этими же методами сотрудников телеканала NewsOne пробуют запугать и сейчас. Особенно ожесточилась травля независимых СМИ в канун выборов… Команда NewsOne требует от власти немедленно прекратить травлю и давление на телеканал в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины", - говорится в заявлении.

В свою очередь, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что в НСЖУ считают запугиванием вызов на допрос в Генпрокуратуру журналиста телеканала.

"Держитесь! Этот допрос - это реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешняя ГПУ не защитила ни журналистов, ни медиа от атак - доверия нет", - написал Томиленко в Facebook.

Как известно, на телеканал завели дело по статье госизмена из-за планов провести телемост с российским каналом, а также по статье финансирование терроризма.

В свою очередь, Нацсовет по ТВ решил создать рабочую группу, которая займется вопросами "противодействия антиукраинской деятельности" в СМИ, а также назначил проверку NewsOne.

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