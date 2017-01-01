Треть депутатов Рады получила компенсацию за аренду жилья

Среди получивших компенсацию Андрей Парубий, Борислав Розенблат, Олег Барна, Игорь Мосийчук, Николай Скорик и другие.

Депутаты Рады арендуют жилье за бюджетные 20 тысяч гривен в месяц Пресс-служба Верховной Рады

Компенсацию в размере от 18,2 тысяч до 20,2 тысяч гривен в месяц получили 156 депутатов Верховной Рады. Об этом сообщается в официальной газете парламента Голос Украины в среду, 10 июля.

В списке в газете среди воспользовавшихся компенсацией значатся председатель Рады Андрей Парубий, Борислав Розенблат (внефракционный), кандидат в Президенты на выборах 31 марта Юрий Тимошенко, Юрий Береза, Максим Курячий (все - внефракционные), Олег Барна, Дмитрий Белоцерковец, Сергей Каплин, (все - Блок Петра Порошенко).

Компенсацию получили также Евгений Дейдей и Олег Кришин (оба - Народный фронт), Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), Владимир Парасюк и Олег Петренко (оба - внефракционные), Николай Скорик (Оппозиционный блок).

Напомним, что на жилье нардепам в августе 2018 года ушло 3,5 миллиона.

Позже журналисты провели расследование и выяснили, что депутаты-миллионеры получают в Раде компенсацию за аренду жилья.

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