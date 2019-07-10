Стала известна первая зарплата Баканова в СБУ

Временно исполняющий обязанности главы СБУ за первый месяц лета заработал почти 55 тысяч гривен.

И. о. главы СБУ Иван Баканов пресс-служба АП

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал в июне 54 тыс. 564,72 грн. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Слова и Дела.

В то же время глава СБУ Василий Грицак заработал за прошлый месяц 72 тыс. 338,40 грн.

Ранее в АП озвучили размер первой зарплаты Зеленского. Глава государства получил первую зарплату на посту Президента Украины. В мае он заработал 12 тысяч гривен.

Руководство Офиса президента не получает зарплату

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