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Стала известна первая зарплата Баканова в СБУ

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Временно исполняющий обязанности главы СБУ за первый месяц лета заработал почти 55 тысяч гривен.
И. о. главы СБУ Иван Баканов
И. о. главы СБУ Иван Баканов
пресс-служба АП

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал в июне 54 тыс. 564,72 грн. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос Слова и Дела.

В то же время глава СБУ Василий Грицак заработал за прошлый месяц 72 тыс. 338,40 грн.

Ранее в АП озвучили размер первой зарплаты Зеленского. Глава государства получил первую зарплату на посту Президента Украины. В мае он заработал 12 тысяч гривен.

Руководство Офиса президента не получает зарплату

 

 

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Теги: СБУ, зарплата, Иван Баканов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 18:23
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Товарищ Владимир успешно поборолся с бедностью еще одного гражданина! Ура!
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