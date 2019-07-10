Тука: Жителям ОРДЛО выдали около 1000 паспортов РФ, реакции власти - импотентна

Всего желающих получить российские документы пока набралось около 19-20 тысяч человек.

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Количество выданных паспортов РФ жителям ОРДЛО пока очень небольшое. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал в чате Главреда.

“Количество принятых документов-заявок, по моим оценкам, сегодня составляет порядка 19-20 тысяч. Выданы российские паспорта ориентировочно тысяче человек“, - отметил он.

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На Донбассе немного людей изъявляет желание получить российский паспорт, вала желающих нет, подчеркивает замминистра.

“Кроме того, там ограничены ресурсы для реализации этой программы паспортизации. Хотя у оккупационных администраций есть планы в ближайшее время расширить сеть пунктов приема документов“, - отмечает Тука.

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Особый упор делается на боевиков в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, а также на местных чиновников из числа оккупационной администрации.

“Вся эта публика получает паспорта по отдельной процедуре и отдельным спискам. Очень много отказов приходит людям предпенсионного и пенсионного возраста“, - говорит Тука.

“По установившейся дипломатической практике, причина отказа никогда не указывается. Но складывается стойкое впечатление, что Россия не очень-то желает предоставлять свое гражданство армии пенсионеров“, - добавил он.

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Россия в этом плане не делает ничего нового – по такому же сценарию развивались события в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, подчеркнул Тука.

“С одной стороны, если рассматривать эти действия как “мягкую силу“, то это – своего рода пропаганда присутствия России, потому что появляются граждане России, а это, в свою очередь, может использоваться как рычаг внутреннего давления на государство“, - считает он.

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С другой стороны, это всегда может рассматриваться как повод для военного вмешательства с аргументацией – “мы защищаем граждан нашей страны“, - добавил замминистра. К сожалению, реакция украинской власти на все эти вызовы уже долгое время остается “просто импотентной“, считает Тука.

Напомним, ранее Георгий Тука высказал мнение, что СБУ нужно будет отдать под следствие, если она отпустит Надежду Савченко агитировать на оккупированный Донбасс.