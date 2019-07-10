На Донбассе из ПТРК обстреляли грузовик: погиб военный

Еще один военнослужащий был ранен, его эвакуировали в больницу.

На Донбассе снова погиб украинский военнослужащий facebook.com/pressjfo.news/

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Сегодня около 15:00 в районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ООС, передает штаб ООС.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб.

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Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений.

“Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина!», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о ранении гражданской женщины на блокпосте на Донбассе.