На Донбассе из ПТРК обстреляли грузовик: погиб военный
Еще один военнослужащий был ранен, его эвакуировали в больницу.
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Сегодня около 15:00 в районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ООС, передает штаб ООС.
В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб.
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Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений.
“Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина!», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о ранении гражданской женщины на блокпосте на Донбассе.