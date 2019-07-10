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На Донбассе из ПТРК обстреляли грузовик: погиб военный

Комментариев: 2
Еще один военнослужащий был ранен, его эвакуировали в больницу.
На Донбассе снова погиб украинский военнослужащий
На Донбассе снова погиб украинский военнослужащий
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Сегодня около 15:00 в районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений ООС, передает штаб ООС.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб.

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Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести, ему оказана медицинская помощь. Проведена эвакуация пострадавшего в одно из медицинских учреждений.

“Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего воина!», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о ранении гражданской женщины на блокпосте на Донбассе.

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Теги: Донбасс, обстрелы, ВСУ, ООС, военные, гибель, ранение
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Комментариев (2)
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Boxerogos    10.07.2019, 19:32
Оценка:  -1
Boxerogos
Не нужно было ему жонглировать за рулём гранатами,пытаясь произвести впечатление на молодого наёмника по имени Тарас,который сидел рядом и ласкал свои гениталии на фото бандеры...
ANDREICH    10.07.2019, 19:25
Оценка:  -3
ANDREICH
зато парковки почистили від геликів це перемога
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