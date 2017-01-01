Неизвестные заменили восемь вагонов с металлоломом на вагоны с мусором. Дело расследует полиция.

Во время проверки сотрудники компании обнаружили вместо металлолома в вагонах мусора - проволоку, штамповку dp.npu.gov.ua

Полиция расследует преступление по факту замены 8 железнодорожных вагонов с 500 тоннами металлолома. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что 7 июля груз прибыл в цех одного из криворожских металлургических предприятий во время проверки сотрудники компании обнаружили в вагонах не металлолом, а мусор. Неизвестные перекрасили вагоны и заменили на них номера. Позже похищенные вагоны с металлоломом обнаружили на железнодорожной станции в Кривом Роге.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге вагоны с металлоломом заменили на вагоны с мусором

Полицейские открыли дело по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В рамках досудебного расследования полиция устанавливает всех причастных к мошеннической схеме. Мошенникам грозит от 3-х до 8 лет лишения свободы.

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