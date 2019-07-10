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Подбитый боевиками КрАЗ двигался в колонне с губернатором - СМИ

Комментариев: 3
Сам новоназначенный глава Донецкой ОГА, чьи родственники живут в ОРДЛО, не пострадал.
Павел Кириленко передвигался в колонне военных, которую обстреляли
Павел Кириленко передвигался в колонне военных, которую обстреляли
president.gov.ua

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Подбитый грузовик КрАЗ с военными двигался в колонне авто, в которой ехал губернатор Донецкой ОГА Павел Кириленко. Об этом со ссылкой на свои источники пишет “Украинская правда“.

Под обстрел, таким образом, попала вся автоколонна военных, но был подбит один грузовик, в результате чего погиб один военнослужащий и еще один был ранен. 

Председатель Донецкой ОГА, который двигался в другом авто, не пострадал. В пресс-центре штаба ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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Кириленко был официально назначен главой Донецкой ОГА только 5 июля. Надо отметить, что его родители живут на оккупированной территории, а брат работает в так называемой “ДНР“.

Напомним, ранее сообщалось о гибели еще одного военнослужащего на Донбассе.

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Теги: ОРДЛО, ДНР, обстрелы, боевики, грузовик, КрАЗ, губернатор, ВСУ, военные, смерть, Донбасс
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    10.07.2019, 19:09
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Брат товарища Кириленка не простил ему измену
Бувший_східняк    10.07.2019, 19:06
Оценка:  0
Бувший_східняк
Может то как-раз родственнички и стреляли?
Бувший_східняк    10.07.2019, 19:10
Оценка:  0
Бувший_східняк
Во время ВОВ такого родственника и близко бы к фронту не подпустили, тем более на руководящий пост..
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