Подбитый боевиками КрАЗ двигался в колонне с губернатором - СМИ

Сам новоназначенный глава Донецкой ОГА, чьи родственники живут в ОРДЛО, не пострадал.

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Подбитый грузовик КрАЗ с военными двигался в колонне авто, в которой ехал губернатор Донецкой ОГА Павел Кириленко. Об этом со ссылкой на свои источники пишет “Украинская правда“.

Под обстрел, таким образом, попала вся автоколонна военных, но был подбит один грузовик, в результате чего погиб один военнослужащий и еще один был ранен.

Председатель Донецкой ОГА, который двигался в другом авто, не пострадал. В пресс-центре штаба ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию. Читай также: В Беларуси сепаратист из “ДНР“ получил тюремный срок Кириленко был официально назначен главой Донецкой ОГА только 5 июля. Надо отметить, что его родители живут на оккупированной территории, а брат работает в так называемой “ДНР“.

Напомним, ранее сообщалось о гибели еще одного военнослужащего на Донбассе.