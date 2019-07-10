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Нардеп Мураев присоединился к фракции Оппоблока

Комментариев: 1
Нардеп уже состоял во фракции Оппоблока в Раде с июня 2015 по июнь 2016 года, но покинул ее.
Мураев снова присоединился к Оппоблоку в Раде
Мураев снова присоединился к Оппоблоку в Раде
opposition.com.ua

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев решил присоединиться к парламентской фракции Оппозиционного блока. Об этом во время заседания Верховной Рады в среду, 10 июля, сообщила вице-спикер Оксана Сыроид.

Как известно, Мураев избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже был во фракции Оппоблока, однако вышел в июне 2016-го из-за Юрия Бойко, который сейчас возглавляет Оппозиционную платформу - За жизнь.

Отметим, Мураев является лидером партии Наши, которая идет на выборы вместе с Оппоблоком и партией мэров. Мураев является первым номером в списке Оппоблока.

 

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Теги: Рада, парламент, Оппозиционный блок, Мураев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    10.07.2019, 19:36
Оценка:  0
bertal
казачек засланный, а как рвется к кормушке, спринтер просто
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