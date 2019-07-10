Нардеп Мураев присоединился к фракции Оппоблока

Нардеп уже состоял во фракции Оппоблока в Раде с июня 2015 по июнь 2016 года, но покинул ее.

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев решил присоединиться к парламентской фракции Оппозиционного блока. Об этом во время заседания Верховной Рады в среду, 10 июля, сообщила вице-спикер Оксана Сыроид.



Как известно, Мураев избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже был во фракции Оппоблока, однако вышел в июне 2016-го из-за Юрия Бойко, который сейчас возглавляет Оппозиционную платформу - За жизнь.



Отметим, Мураев является лидером партии Наши, которая идет на выборы вместе с Оппоблоком и партией мэров. Мураев является первым номером в списке Оппоблока.

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