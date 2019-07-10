Евросоюз даст денег на реализацию идеи Зеленского

ЕС выделит Украине 25 млн евро на проект Государство в смартфоне, которое ранее презентовал Зеленский.

Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления. Об этом сообщаетна пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Как сообщается, в среду, 10 июля, в офисе президента состоялась встреча советника президента Михайла Федорова с представителем группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франком Полом, представителем Европейского союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора Реформа государственного управления представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным.

В ходе встречи, советник президента представил европейским партнерам цифровой план действий относительно проекта Государство в смартфоне.

Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украины в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции Государство в смартфоне.

Напомним, в мае Зеленский запустил проект Лифт - "Страна в смартфоне". Этот проект, по мнению президента, поможет каждому украинцу присоединится в процесс внедрения новейших технологий в работе страны.

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