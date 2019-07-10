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Евросоюз даст денег на реализацию идеи Зеленского

Комментариев: 1
ЕС выделит Украине 25 млн евро на проект Государство в смартфоне, которое ранее презентовал Зеленский.
ЕС выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику
ЕС выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику

Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления. Об этом сообщаетна пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Как сообщается, в среду, 10 июля, в офисе президента состоялась встреча советника президента Михайла Федорова с представителем группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франком Полом, представителем Европейского союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора Реформа государственного управления представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным.

В ходе встречи, советник президента представил европейским партнерам цифровой план действий относительно проекта Государство в смартфоне.

Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украины в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции Государство в смартфоне. 

Напомним, в мае Зеленский запустил проект Лифт - "Страна в смартфоне". Этот проект, по мнению президента, поможет каждому украинцу присоединится в процесс внедрения новейших технологий в работе страны.

 

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Теги: ЕС, Евросоюз, Владимир Зеленский, электронное правительство, электронное общество, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    10.07.2019, 21:18
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЭТО ТИПА КРОЛЯЧЕЙ СТЕНЫ НА ГРАНИЦЕ С РОССИЕЙ ?
ЕЕ НИКТО НЕ ВИДИТ , НО ОНА ЕСТЬ ....)))))
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