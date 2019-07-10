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Отмена парада: Зеленского уговаривают передумать

Комментариев: 2
Правительство в течении недели подготовит для президента варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отменяя военный парад.
Правительство хочет уговорить Зеленского передумать
Правительство хочет уговорить Зеленского передумать
facebook.com/volodymyrgroysman

Кабинет министров планирует в течение недели подготовить для президента Владимира Зеленского варианты, как можно направить на доплаты военным 300 млн грн, не отменяя военный парад на День Независимости. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман журналистам в Харькове в среду, 10 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом и выплатить повышение, и провести парад, но с максимально оптимальными финансовыми затратами... Думаю, что в течение недели мы подготовим свои предложения", - сказал он.

Премьер отметил, что окончательное решение остается за президентом.

"Мы это предложим президенту. Президент как верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что это дело (парад - ред.) - для общества. Это не для чиновников, не для кого-то другого. Это для украинцев, для украинских воинов, для украинского общества, для украинского государства. Поэтому я бы хотел, чтобы парад состоялся", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День независимости

Ветераны предложили вместо отмененного парада провести в Киеве Марш Свободы.

 

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Теги: парад, День Независимости, Кабмин Украины, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    10.07.2019, 22:31
Оценка:  -3
Boxerogos
А доблестные ветераны-педеpacты ещё не уговаривали Зе отменить своё решение и всё-таки провести этот прайд-парад?Нет?Ну тогда это зрада!Дерзайте,боевые голубки,время ещё есть!))))))))))))))
Колишній-східняк    10.07.2019, 22:19
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Правительство в течении недели подготовит для президента варианты, как можно не отменять военный парад и сохранить при этом лицо.
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