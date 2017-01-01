Интерсити+ №743 столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Житомирской области.



Поезд Интерсити Киев-Львов попал в аварию на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский, пострадавший водитель автомобиля госпитализирован, сообщила пресс-служба Укрзализныци вечером 10 июля.



"Из-за ДТП, которое произошло по вине водителя автомобиля, в пути задерживается поезд Интерсити + № 743 Киев - Львов. Случай произошел сегодня около 20.00 на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский", – говорится в сообщении.



Отмечается, что при исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом.



"В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", – подчеркнули в пресс-службе.



Поезд получил повреждения, которые не позволили ему продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный, который забрал пассажиров. Прибытие поезда во Львов задержится на три часа.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet