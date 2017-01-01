Поезд Интерсити Киев – Львов попал в аварию
Интерсити+ №743 столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Житомирской области.
Поезд Интерсити Киев-Львов попал в аварию на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский, пострадавший водитель автомобиля госпитализирован, сообщила пресс-служба Укрзализныци вечером 10 июля.
"Из-за ДТП, которое произошло по вине водителя автомобиля, в пути задерживается поезд Интерсити + № 743 Киев - Львов. Случай произошел сегодня около 20.00 на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом.
"В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", – подчеркнули в пресс-службе.
Поезд получил повреждения, которые не позволили ему продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный, который забрал пассажиров. Прибытие поезда во Львов задержится на три часа.
Напомним, в конце мая скоростной поезд Интерсити сломался в Днепропетровской области на пути из Днепра в Киев. В январе в Черкасской области из-за снежных заносов застрял поезд Интерсити, следовавший из Киева в Запорожье.
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