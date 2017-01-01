Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Поезд Интерсити Киев – Львов попал в аварию

Комментариев: 0
Интерсити+ №743 столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Житомирской области.
Поезд Киев - Львов столкнулся с автомобилем
Поезд Киев - Львов столкнулся с автомобилем
intercity.uz.gov.ua

Поезд Интерсити Киев-Львов попал в аварию на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский, пострадавший водитель автомобиля госпитализирован, сообщила пресс-служба Укрзализныци вечером 10 июля.
 
"Из-за ДТП, которое произошло по вине водителя автомобиля, в пути задерживается поезд Интерсити + № 743 Киев - Львов. Случай произошел сегодня около 20.00 на переезде перегона Вершница - Новоград-Волынский", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что при исправно  работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающих движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом.
 
"В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водителя машины забрала скорая помощь", – подчеркнули в пресс-службе.
 
Поезд получил повреждения, которые не позволили ему продолжить его движение по маршруту. Из Киева был отправлен аналогичный, который забрал пассажиров. Прибытие поезда во Львов задержится на три часа.

Напомним, в конце мая скоростной поезд Интерсити сломался в Днепропетровской области на пути из Днепра в Киев. В январе в Черкасской области из-за снежных заносов застрял поезд Интерсити, следовавший из Киева в Запорожье.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Поезд, авария, ИнТЕРСИТИ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь