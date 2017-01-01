Гройсман предложил сократить количество министерств

Глава Кабинета министров убежден, что рост количества ведомств обуславливает потерю качества их работы.



Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что для оптимизации работы правительства количество министерств нужно сократить с существующих 19 до 12. Об этом он заявил в эфире телеканала Р-1 (Харьков), сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие", - отметил премьер.

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