Гройсман предложил сократить количество министерств
Глава Кабинета министров убежден, что рост количества ведомств обуславливает потерю качества их работы.
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что для оптимизации работы правительства количество министерств нужно сократить с существующих 19 до 12. Об этом он заявил в эфире телеканала Р-1 (Харьков), сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие", - отметил премьер.
Гройсман убежден, что рост количества министерств обуславливает потерю качества их работы.
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