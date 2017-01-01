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Гройсман предложил сократить количество министерств

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Глава Кабинета министров убежден, что рост количества ведомств обуславливает потерю качества их работы.
Премьер Владимир Гройсман
Премьер Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что для оптимизации работы правительства количество министерств нужно сократить с существующих 19 до 12. Об этом он заявил в эфире телеканала Р-1 (Харьков), сообщает пресс-служба Кабинета министров.
 
"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами. У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие", - отметил премьер.
 
Гройсман убежден, что рост количества министерств обуславливает потерю качества их работы.

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Напомним, ранее Гройсман рассказал, сколько потратил на парламентские выборы.

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Теги: Кабмин Украины, министерство, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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